Đoàn đại biểu trí thức TP HCM tặng 100 phần quà tại tỉnh Cao Bằng

Sáng 25-9, đoàn đại biểu trong chuyến hành trình về nguồn năm 2025 “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn, đã có buổi giao lưu gặp gỡ và trao quà tặng gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão lũ tại xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng).

Trao tặng 100 phần quà

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Việt Long cho biết trong hành trình về nguồn, đội ngũ trí thức TP HCM sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung tay vì cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi trao quà cho người dân tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tại xã Hòa An, đoàn đã trao tặng 50 phần quà với tổng số tiền 50 triệu đồng.

"Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng lớn lao của đội ngũ trí thức thành phố mang tên Bác tham gia chuyến hành trình về nguồn lần đầu tiên. Những phần quà này sẽ hỗ trợ phần nào cho người dân có hoàn cảnh khó khăn" - ông Nguyễn Việt Long nói.

Thành viên trong đoàn hỗ trợ người dân trong quá trình đi nhận quà

Trước diễn biến của bão số 9 Ragasa, ông Long cũng nhắn nhủ người dân cần chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Đoàn đại biểu trao tặng 50 phần quà tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Trước đó, ngày 23-9, đoàn cũng đã đến xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng và trao 50 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, học sinh và người dân khó khăn.

Đoàn đã trao 50 phần quà tại xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng vào ngày 23-9

Sáng cùng ngày, đoàn đã ghé thăm Trúc lâm thiền viện Bản Giốc, động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc - biểu tượng du lịch của Cao Bằng.

Buổi chiều, đoàn đã dừng chân tại nhiều địa danh nổi tiếng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cụm di tích Kim Đồng gồm mộ liệt sĩ Kim Đồng, mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lân Thị Nò (mẹ liệt sĩ Kim Đồng) và đền thờ Đội anh hùng cứu quốc.

Đoàn cũng đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc trong những năm đầu trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng. Đứng trước suối Lê-nin, núi Các Mác, nhiều đại biểu không khỏi bồi hồi khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh gắn với những trang sử thiêng liêng của dân tộc.

Hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” năm 2025 của đội ngũ trí thức TPHCM diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố.