Thời sự Chính trị

Đoàn trí thức TP HCM tham gia về nguồn tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nội

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Hành trình về nguồn của đội ngũ trí thức TP HCM năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại hai tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội.

Sáng 19-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp mặt đội ngũ trí thức TP HCM tham gia hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác”.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, và ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, chủ trì buổi họp mặt.

Hành trình về nguồn cho đội ngũ trí thức TP HCM năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại hai tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội, có sự tham gia của hơn 110 đại biểu trí thức và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội TP HCM

Đoàn trí thức TP HCM tham gia về nguồn tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngọc Thu

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn hành trình về nguồn, cho biết trong chuyến đi, đoàn sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng.

"Những phần quà do chính các đại biểu đóng góp sẽ được trao tận tay các em và các gia đình, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, cũng như tấm lòng của đội ngũ trí thức TP HCM gửi đến Cao Bằng - vùng địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam" - ông Long nói.

Hành trình về nguồn lần này không chỉ là dịp tri ân, học tập, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, khẳng định trách nhiệm của đội ngũ trí thức TP HCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM về nguồn trí thức Cao Bằng
