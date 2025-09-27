Đoàn đại biểu trí thức TP HCM vào Lăng viếng Bác

Chiều tối 27-9, hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" của đoàn đại biểu trí thức TP HCM đã khép lại sau 5 ngày kể từ khi khởi hành. Đoàn do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn.

Sáng cùng ngày, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - cho biết từ ngày mở cửa đến nay, Lăng đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Phạm Văn Hiếu cho hay Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức đón tiếp chu đáo người dân và bạn bè quốc tế đến viếng Bác.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn

Chứng kiến dòng người nối dài, trong đó có nhiều đoàn khách nước ngoài, vào Lăng viếng Bác, càng cảm nhận rõ tình cảm sâu nặng của nhân dân và bạn bè thế giới dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như công lao to lớn của Người với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn nhiệm vụ.

“Hôm nay, đón Đoàn đại biểu trí thức TP HCM, chúng tôi rất vui mừng... Tôi đã nhắc nhở anh em phục vụ chu đáo để bày tỏ sự trân trọng" - Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi đón tiếp

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều đại biểu xúc động khi được thấy hình ảnh, lắng nghe giọng nói và quá trình làm việc của Bác.

Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, nhà sàn và ao cá.

Ông Nguyễn Việt Long xúc động khi xem phim tư liệu về Bác

Nhiều đại biểu khác cũng xúc động khi xem phim tư liệu về Bác

Đoàn đại biểu tặng quà Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long cho biết đây là lần đầu tiên, TP HCM tổ chức hành trình về nguồn cho đại biểu trí thức, nhất là trong bối cảnh sau hợp nhất, TP HCM đứng trước nhiều tiềm năng phát triển, mà đội ngũ trí thức đóng vai trò then chốt.

Hành trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức của Thành ủy TP HCM, quy tụ đại biểu trí thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, đặc biệt có cả trí thức kiều bào yêu nước cùng tham gia.

Hành trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với nhiều hoạt động: tham quan các danh thắng, khám phá văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến.

"Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Việt Long nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn đại biểu trí thức tiêu biểu TP HCM đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang); Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác Hồ những ngày đầu về nước; viếng mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng... Trong chuyến về nguồn này, đoàn cũng đã có buổi giao lưu gặp gỡ và tặng 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng, cho gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu đeo huy hiệu cho các đại biểu