Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) vừa vận động thành công đối tượng Đoàn Hát Vang (SN 1996, trú thôn Bà Rén, xã Xuân Phú) ra đầu thú về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Đoàn Hát Vang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Phú phát hiện vụ "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trong các ngày 21 và 22-12 tại thôn Bà Rén.

Quá trình xác minh xác định Đoàn Hát Vang là đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xã Xuân Phú đã kiên trì triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp đưa đối tượng ra đầu thú.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 29-12, Đoàn Hát Vang được gia đình đưa đến Công an xã Xuân Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối tượng 3 ngày để điều tra, làm rõ.