Pháp luật

Đoàn Hát Vang ở Đà Nẵng bị tạm giữ

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Hát Vang bỏ trốn khỏi địa phương, Công an xã Xuân Phú - TP Đà Nẵng đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) vừa vận động thành công đối tượng Đoàn Hát Vang (SN 1996, trú thôn Bà Rén, xã Xuân Phú) ra đầu thú về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tạm giữ hình sự Đoàn Hát Vang ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Hát Vang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Phú phát hiện vụ "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trong các ngày 21 và 22-12 tại thôn Bà Rén.

Quá trình xác minh xác định Đoàn Hát Vang là đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xã Xuân Phú đã kiên trì triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp đưa đối tượng ra đầu thú.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 29-12, Đoàn Hát Vang được gia đình đưa đến Công an xã Xuân Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối tượng 3 ngày để điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng sắp xếp còn 3 ban quản lý dự án, kiện toàn bộ máy và nhân sự

Đà Nẵng sắp xếp còn 3 ban quản lý dự án, kiện toàn bộ máy và nhân sự

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Thường được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng: "Đất tặc" ngang nhiên xẻ thịt đồi keo, đe dọa an toàn cao tốc ngàn tỉ

(NLĐO) - Trong lúc cao tốc La Sơn – Hòa Liên thi công mở rộng, nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai, đe dọa công trình trọng điểm.

Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Kết luận thanh tra xác định công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc

điều tra tội phạm Công an TP Đà Nẵng công an xã tạm giữ hình sự hành vi phạm tội Đà Nẵng
