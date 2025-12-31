Đà Nẵng: "Đất tặc" ngang nhiên xẻ thịt đồi keo, đe dọa an toàn cao tốc ngàn tỉ

Cuối tháng 12, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, hằng ngày có hàng chục xe ben trọng tải lớn liên tục ra vào khu đồi keo nằm tại taluy âm cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn Km36, thuộc địa phận phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khu vực bị khai thác là một quả đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT 601.

Khu vực khai thác đất trái phép nằm sát dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Loạt xe múc, xe ben bên trong "đại công trình", xé toạc đồi keo

Tại đây, các đối tượng đã đưa xe múc vào đào xới phần đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn và xé toạc khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất. Ghi nhận trong 2 ngày 29 và 30-12 cho thấy hoạt động khai thác đã diễn ra với quy mô lớn, hết sức ngang nhiên.

Bên trong khu vực, có ít nhất ba xe múc hoạt động liên tục, "xẻ thịt" đồi keo, tạo nên những vách đất nâu đỏ nham nhở. Đất được múc lên và đổ trực tiếp lên hàng loạt xe ben chờ sẵn, hình thành một dây chuyền vận chuyển rầm rộ. Chỉ trong chưa đầy 5 phút, mỗi xe ben trọng tải từ 14 đến 16 tấn đã đầy đất, đóng thùng và chạy thẳng ra cao tốc, hướng về trung tâm TP Đà Nẵng.

Đất tặc ngang nhiên đào xới đồi keo, đe dọa an toàn cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua TP Đà Nẵng

Đoàn xe ben nối đuôi nhau, xé rào cao tốc, băng qua đoạn đang thi công mở rộng làn đường

Phạm vi khai thác trái phép là đồi keo nằm sát đường ĐT 601, cạnh sông Cu Đê

Hoạt động này diễn ra công khai, bất chấp việc tuyến cao tốc đang trong quá trình mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Mỗi lượt xe ben ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông, gây cảnh lộn xộn, đặc biệt nguy hiểm khi khu vực này nằm ở đỉnh dốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Không chỉ vậy, việc đồi keo nằm giữa cao tốc và đường ĐT 601 bị đào xới nghiêm trọng còn làm gia tăng nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tuyến đường đang thi công.

Xe ben sau khi "ngậm" đầy đất thì băng qua làn đang thi công mở rộng

Sau khi lấy đất, các xe ben nối đuôi nhau chạy trên cao tốc, xuống vòng xoay Khu công nghệ cao, tiếp tục di chuyển qua đường Nguyễn Tất Thành nối dài, rẽ vào đường nội bộ khu đô thị sinh thái Golden Hills (phường Liên Chiểu) và đổ tại một khu đất nằm sát đường Vành đai phía Tây 2.

Các xe ben này đưa đất về đổ lại một khu đất sát đường Vành đai phía Tây 2, cách vị trí khai thác khoảng 5km

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), xác nhận đơn vị đã ghi nhận tình trạng "đất tặc" lộng hành tại khu vực lân cận phạm vi dự án, thuộc địa phận phường Liên Chiểu, Km63.



Theo ông Hiệp, vị trí khai thác đất nằm ngoài phạm vi dự án, Ban Quản lý dự án không liên quan đến hoạt động này. Đáng chú ý, trong quá trình thi công, công nhân của dự án nhiều lần bị nhóm "đất tặc" uy hiếp khi có động thái ngăn cản việc khai thác trái phép. Hoạt động này, theo ông Hiệp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt trượt chân đồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình cao tốc.

Cao tốc La Sơn – Hòa Liên là đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông (La Sơn – Túy Loan), được khởi công năm 2013 và đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 4-2022 với quy mô 2 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng lên 4 làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỉ đồng.