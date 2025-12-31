Đà Nẵng sắp xếp còn 3 ban quản lý dự án, kiện toàn bộ máy và nhân sự

Sáng 31-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

UBND thành phố quyết định sáp nhập Ban QLDA đầu tư xây dựng Quảng Nam vào Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp được chuyển giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý.

Đồng thời, Ban QLDA công trình giao thông Quảng Nam được sáp nhập vào Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông Quảng Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng ký quyết định bổ nhiệm 8 phó giám đốc các ban QLDA.

Ông Nguyễn Minh Huy (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Thường (bìa phải) nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới từ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa cho biết, thành phố đã sắp xếp 5 ban quản lý dự án (QLDA) thành 3 ban QLDA chuyên ngành, chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Cùng với đó, cán bộ tại các ban QLDA khu vực được bố trí về trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, xã nhằm bảo đảm việc triển khai các dự án diễn ra thông suốt, liền mạch.

Sau sắp xếp, TP Đà Nẵng còn 3 ban QLDA, gồm Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng do ông Nguyễn Hữu Nhật làm giám đốc; và Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do ông Lê Thành Hưng làm giám đốc.