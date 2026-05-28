Đoạn Hoàng thành bị chê "nhìn đau mắt": Tiết lộ loạt ảnh quá trình phục dựng

Ngày 28-5, đơn vị thi công đoạn Hoàng thành Huế phía Đông, giáp đường Đặng Thái Thân đang tiếp tục hoàn thành việc bả màu để mang đến màu sắc gần tương đồng nhất với màu sắc của Hoàng thành xây dựng hơn 100 năm.

Đoạn Hoàng thành đang phục dựng dài hơn 21 m, bị sập trong đợt mưa lũ tháng 11-2025 và được trùng tu khẩn cấp với kinh phí khoảng 1,9 tỉ đồng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành nhưng đang bị dư luận đánh giá là "nhìn đau con mắt" vì màu sắc không đồng nhất với toàn bộ "màu thời gian" của Hoàng thành Huế.

Mới đây, vào chiều 26-5, chủ đầu tư dự án là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức buổi tham vấn với các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn trùng tu, bảo tồn di tích nhằm lấy ý kiến về màu sắc cho đoạn tường này.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khẳng định việc trùng tu đoạn Hoàng thành này đảm bảo theo thiết kế phê duyệt, đúng nguyên tắc bảo tồn và giám sát chặt chẽ.

Đối với màu sắc, cần phải chọn màu tro và hài hòa, tương đồng hơn với mảng "màu thời gian" của lớp tường thành cũ. "Đây là một đoạn tường trùng tu khẩn cấp, mang tính chất thí điểm, màu sắc là giai đoạn tạm thời. Dự án này theo chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để hoàn thành trong tương lai, ứng dụng trong trùng tu toàn bộ hệ thống Hoàng thành sắp tới" - ông Trung kết luận.

Theo các chuyên gia bảo tồn thì việc tạo ra màu sắc cho đoạn tường mới xây này để tương đồng với "màu thời gian" của Hoàng thành Huế đã được xây dựng hơn 100 năm là rất khó.

Cạnh bên là điểm có nguy cơ sắp sập có chiều dài hơn 4 m nên được tháo dỡ để trùng tu trong dịp này.

Ngày 9-12-2025, UBND TP Huế đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với kinh phí từ ngân sách địa phương, đồng thời cho phép miễn đấu thầu.

Đào đất, hạ giải móng đoạn Hoàng thành bị sập có cấu tạo gồm cát, đá ong, gạch vụn.

Hiện trạng cấu tạo và lớp vữa tô mặt tường đã bị bong tróc, xuống cấp.

Lớp bê tông cốt thép mác 250.

Xây đáy móng bằng gạch vồ mới với kích thước 29x14x6 cm.

Xây đáy móng bằng đá ong tái sử dụng.

Xây thân tường bằng gạch vồ mới và gạch tái sử dụng.

Hoàng thành nguyên bản ở giữa có lớp đất nhưng nay được thay thế bằng việc xây gạch để đảm bảo độ chắc chắn.

Vữa xây tường thành là loại vữa tam hợp theo tỉ lệ đồng nhau, gồm xi măng, vôi và cát.

