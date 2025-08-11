HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Đoàn Hồng Trang cùng NTK Tommy Nguyễn sánh đôi khoe sắc tại họp báo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026: Mỹ nhân sánh vai NTK Tommy Nguyễn “gây sốt”!

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn - Ảnh 1.

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn

Buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 vừa diễn ra với sự góp mặt của dàn Mỹ nhân trong đó có hoa hậu Đoàn Hồng Trang. Cô sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn trong thiết kế tôn dáng khoe thềm ngực gợi cảm.

Xuất hiện tại sự kiện, Đoàn Hồng Trang diện chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim, được đính kết hàng nghìn viên pha lê và hạt cườm thủ công tỉ mỉ. Thiết kế của NTK Tommy Nguyễn sở hữu phom dáng ôm sát tôn đường cong quyến rũ, phần tà váy dài thướt tha, xẻ cao khoe đôi chân dài miên man của nàng Hậu. Điểm nhấn là phần tay áo bồng nhẹ nhàng, tạo sự mềm mại và sang trọng.

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Hồng Trang còn ghi điểm bởi sự tự tin, phong thái chuẩn mực và tinh thần lan tỏa hình ảnh du lịch, văn hóa Việt Nam. Cô là Đại sứ du lịch Bình Thuận nhiều năm liền và luôn nỗ lực quảng bá du lịch tỉnh nhà. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Đoàn Hồng Trang và Tommy Nguyễn: 10 năm đồng hành, biến hóa thời trang vượt mọi giới hạn!

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Tommy Nguyễn sẵn sàng sửa váy cho người đẹp

Đoàn Hồng Trang và NTK Tommy Nguyễn không chỉ là cộng sự trong thời trang mà còn là những người bạn tri kỷ trong nghệ thuật. Từ các sự kiện lớn, những chuyến công tác cho đến các bộ ảnh thời trang, cặp đôi luôn đồng hành và hỗ trợ nhau. Tommy Nguyễn được mệnh danh là "phù thủy thời trang", nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội lộng lẫy. Anh từng thiết kế cho Hồng Trang nhiều bộ trang phục ấn tượng, trong đó có hình ảnh "Nữ thần lửa" gây tiếng vang trong làng mốt Việt.

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn - Ảnh 3.

Đoàn Hồng Trang sánh đôi cùng NTK Tommy Nguyễn

Buổi họp báo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã công bố những thông tin đầu tiên về hành trình tìm kiếm tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Gương mặt đại diện quảng bá văn hóa, thiên nhiên và con người Việt đến bạn bè quốc tế. 

Sự xuất hiện của Đoàn Hồng Trang và NTK Tommy Nguyễn không chỉ góp phần tăng thêm sức nóng cho sự kiện mà còn truyền cảm hứng về sự gắn kết và trân trọng giữa người đẹp và nhà thiết kế trong làng thời trang, giải trí Việt.

Tin liên quan

NTK Tommy Nguyễn làm dạ hội xẻ bạo cho hoa hậu Lý Kim Ngân

NTK Tommy Nguyễn làm dạ hội xẻ bạo cho hoa hậu Lý Kim Ngân

(NLĐO)- Hoa hậu Lý Kim Ngân gợi cảm với dạ hội của Tommy Nguyễn khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022

Tommy Nguyễn nhà thiết kế Tommy Nguyễn hoa hậu du lịch Việt Nam
