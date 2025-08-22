Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?

Chiều 22-8, tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.



Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30-4-2025. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, tính đến ngày hôm nay 22-8, về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đoàn Campuchia đã đến Việt Nam ngày 15-8, đoàn Lào 16-8, đoàn Nga 20-8; đoàn Trung Quốc dự kiến đến Việt Nam cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.



Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Duẩn

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh từ đầu tháng 5-2025, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi.

"Riêng buổi Tổng hợp luyện tối 21-8 tại Quảng trường Ba Đình, có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia. Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ"- Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho hay.

Theo ông Tống Văn Thanh, tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 24-8; Sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20 giờ ngày 27-8; Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30-8; Lễ chính thức từ 6 giờ 30 ngày 2-9.