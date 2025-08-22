Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?

Văn Duẩn - Lan Anh - Minh Chiến

(NLĐO)- Thiếu tướng Tống Văn Thanh đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Chiều 22-8, tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?- Ảnh 1.

Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30-4-2025. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, tính đến ngày hôm nay 22-8, về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đoàn Campuchia đã đến Việt Nam ngày 15-8, đoàn Lào 16-8, đoàn Nga 20-8; đoàn Trung Quốc dự kiến đến Việt Nam cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).

Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh khi nào?- Ảnh 2.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Duẩn

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh từ đầu tháng 5-2025, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi.

"Riêng buổi Tổng hợp luyện tối 21-8 tại Quảng trường Ba Đình, có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia. Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ"- Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho hay.

Theo ông Tống Văn Thanh, tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 24-8; Sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20 giờ ngày 27-8; Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30-8; Lễ chính thức từ 6 giờ 30 ngày 2-9.

Tin liên quan

Người dân háo hức bày tỏ niềm tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh A80 đầu tiên

Người dân háo hức bày tỏ niềm tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh A80 đầu tiên

(NLĐO) - Tối 21-8, hàng ngàn người dân hào hứng theo dõi, bày tỏ niềm tự hào, biết ơn trước không khí trang nghiêm, hùng tráng của buổi tổng hợp luyện A80.

Quân nhân nước ngoài trong buổi tổng hợp luyện diễu binh A80

(NLĐO) - Hình ảnh quân nhân quốc tế đã trở thành điểm nhấn trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 tối 21-8.

Mãn nhãn với hình ảnh của các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - 20 giờ ngày 21-8, gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ và các quân nhân Nga, Lào, Campuchia cùng khí tài đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

lễ kỷ niệm quốc khánh Quốc khánh 2-9 lễ kỷ niệm 80 Trung Quốc diễu binh diễu hành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo