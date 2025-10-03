Đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm bị phạt 7,5 triệu

Ngày 3-10, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa xác minh và xử lý đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hình ảnh đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Theo đó, thông qua thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã mời làm việc đối với nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe gắn máy, chở theo một số phụ nữ đi rước dâu chạy trên đường Trường Chinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, không đội mũ bảo hiểm.

Công an mời làm việc các trường hợp trong đoàn rước dâu làm việc

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, các hành vi vi phạm của các trường hợp này gồm không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt cho các hành vi vi phạm này là 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng, giảm thiểu rủi ro tai nạn; góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho tất cả mọi người.