HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Xác định danh tính người đàn ông không đội mũ bảo hiểm còn húc xe, dọa đạp phụ nữ

Ninh Cơ

(NLĐO)- Theo cảnh sát, anh Ng.Đ.T. là người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục.

Sáng 29-9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an Hà Nội) cho biết Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đã mời người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ.

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm húc xe và dọa phụ nữ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Người đàn ông dọa đạp xe của người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó vào ngày 26-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu SH mang BKS 29T1 - 096.xx không đội mũ bảo hiểm, khi đến chỗ dừng chờ đèn đỏ đã bấm còi inh ỏi với thái độ "hổ báo", thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 16 giờ 41 phút ngày 26-9, khi người đàn ông "hổ báo" đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) đã cố tình cho xe húc vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ. Sau đó, người đàn ông này còn tiếp tục giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.

Vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT đã xác định người điều khiển xe SH là anh Ng.Đ.T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, anh T. nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Ng.Đ.T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tài xế ô tô bán tải dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông

Tài xế ô tô bán tải dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông

(NLĐO)- Va chạm dẫn đến mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam tài xế điều khiển xe bán tải dùng gậy bóng chày đe dọa, tấn công đối phương

VIDEO: Va chạm giao thông, 2 người phụ nữ xô xát với người đàn ông lớn tuổi

(NLĐO)- Trong quá trình giải quyết va chạm giao thông ở Thái Nguyên, 2 người phụ nữ trên xe ô tô Mazda CX5 đã xảy ra cãi vã, xô xát người đàn ông lớn tuổi

Người đàn ông đập vỡ kính ôtô sau va chạm giao thông là cán bộ hải quan

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, người đàn ông “hùng hổ” dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ôtô khi xảy ra va chạm giao thông là một cán bộ hải quan

người đàn ông CSGT không đội mũ bảo hiểm đạp phụ nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo