ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ HIỆU TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI, HỒ DẦU TIẾNG (*): Thừa nhận nhưng lại than khó!

Đang điều tra hoạt động khai thác cát trái phép

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo Phòng PC03, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bù Đăng tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai và các bãi tập kết cát tại xã Thống Nhất và xã Đăng Hà.

Đại tá Long khẳng định ông là người tham mưu UBND tỉnh không cấp phép cho các DN khai thác khoáng sản trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. Bởi lẽ, tình trạng khai thác cát dễ dẫn đến sạt lở khu vực xung quanh và gây ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác.

Đại tá Long nhấn mạnh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai rồi bơm vào các bãi tập kết người dân đã phản ánh và Công an tỉnh Bình Phước đã làm rất quyết liệt. Tuy nhiên, do sông Đồng Nai giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng, công tác kiểm tra, bắt quả tang gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phía tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho một số DN khai thác cát nhưng ở địa phương không có bãi tập kết. Vì vậy, chủ DN đã thuê đất của người dân rồi tập kết cát ở địa bàn tỉnh Bình Phước. "Chúng tôi đang điều tra về hoạt động khai thác cát trái phép và nguồn gốc cát ở các bãi tập kết tại xã Thống Nhất và xã Đăng Hà" - đại tá Long khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền mới đây yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bù Đăng có ý kiến về kiến nghị của Sở TN-MT tỉnh liên quan đến việc kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát xây dựng tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Thống Nhất và xã Đăng Hà.