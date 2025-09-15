Thể thao người khuyết tật: TP HCM áp đảo

Thật ra, đây cũng không phải mục tiêu chính yếu của đơn vị chủ nhà TP HCM - nơi tiên phong và duy trì việc đầu tư vào khâu đào tạo, huấn luyện lực lượng thể thao người khuyết tật (NKT) tốt nhất cả nước.

Vì tương lai phong trào

Khoảng thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều chương trình tập huấn trọng điểm đã không được triển khai. Sau đó, khi Quyết định 67/2008 của Thủ tướng cùng Nghị định 36/2019 hết hiệu lực, thể thao NKT cũng chẳng còn cơ chế pháp lý để tiếp tục được hưởng chế độ dinh dưỡng như trước. Điều này không chỉ gây thiệt thòi cho bản thân VĐV, HLV liên quan mà còn tác động mạnh đến thành tích chung của thể thao NKT Việt Nam.

Trong bối cảnh thể thao NKT các nước trong khu vực và châu lục đang ngày càng được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, việc chậm trễ trong xây dựng chính sách sẽ khiến thể thao NKT Việt Nam tụt hậu và đánh mất cơ hội vươn lên. Đã đến lúc các cơ quan có thẩm quyền cần hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, vì một nền thể thao không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao thưởng cho các VĐV môn bắn cung. Ảnh: NGỌC XUÂN

Còn chưa đầy nửa năm nữa là Đại hội thể thao NKT Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 khai mạc, việc TP HCM nhận đăng cai và tổ chức thành công Giải vô địch quốc gia (VĐQG) thể thao NKT, dù chỉ với 5 môn, cũng đã là cố gắng rất lớn, cổ vũ các địa phương khác tham gia xây dựng phong trào. Ngoài cử tạ và điền kinh với lực lượng khá ổn định, giải VĐQG lần này được xác định là cơ hội tuyển chọn VĐV đội tuyển các bộ môn bơi lội, cờ vua, boccia, bắn cung và judo, chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 2025 diễn ra vào tháng 1-2026 tại Thái Lan.

ASEAN Para Games được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thể thao NKT như tạo cơ hội rèn luyện, thi đấu, hòa nhập xã hội và khẳng định nghị lực sống. Sự kiện này cũng góp phần lan tỏa giá trị tích cực trên tinh thần "Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau", xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết.

Thành công ngoài mong đợi

Thi đấu từ ngày 10 đến 14-9 tại nhiều địa điểm ở TP HCM, Giải VĐQG thể thao NKT 2025 quy tụ 317 HLV, VĐV đến từ 9 tỉnh, thành. Với sự chuẩn bị chu đáo và lực lượng VĐV đông đảo góp mặt ở cả 5 bộ môn, đoàn chủ nhà TP HCM gần như "độc diễn" tại giải đấu năm nay.

Môn cờ vua có 70 kỳ thủ tham gia và Hà Nội sớm giành vị trí số 1 với tổng số 17 HCV, 8 HCB và 14 HCĐ. Đoàn chủ nhà TP HCM xếp thứ nhì với 14 HCV, 21 HCB và 29 HCĐ. Đoàn Thái Nguyên (5 HCV, 6 HCB, 15 HCĐ) là đơn vị thứ ba có tên trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở môn bắn cung, đoàn TP HCM 1 giành ngôi nhất toàn đoàn với 6 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ, trong khi 2 vị trí tiếp theo cũng thuộc về đơn vị chủ nhà, gồm TP HCM 2 (6 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) và TP HCM 3 (1 HCĐ). Các gương mặt nổi bật ở bộ môn này gồm: Phạm Thị Của với 2 HCV (cung 3 dây nữ 30 m; đôi nam nữ hỗn hợp cung 3 dây 30 m), Lý Cường với 2 HCV (đôi nam nữ hỗn hợp cung 1 dây 30 m; cung 1 dây nam 50 m) và Biện Thị Chung với 2 HCV (cung 3 dây nữ 50 m; đôi nam nữ hỗn hợp cung 1 dây 50 m).

Đoàn chủ nhà TP HCM cũng giành số lượng huy chương áp đảo trong môn bơi so với các đoàn còn lại, xếp nhất toàn đoàn với 86 HCV, 86 HCB, 26 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 20 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ và đoàn TP Cần Thơ xếp thứ ba với 4 HCV, 11 HCB, 27 HCĐ.

Môn boccia (bóng gỗ) có 29 VĐV tranh tài ở nhiều hạng mục. Đoàn chủ nhà TP HCM tham dự với 20 VĐV và xếp nhất toàn đoàn với 7 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, bao gồm toàn bộ HCV ở 7 nội dung thi đấu. Đoàn Đồng Nai với 3 HCB xếp thứ nhì và đoàn Quảng Ngãi xếp thứ ba với 4 HCĐ.

Ở môn Judo, TP HCM 1 giành 7 HCV, 2 HCĐ; TP HCM 2 đoạt 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, TP HCM 3 với 6 HCB, 3 HCĐ, chia ba vị trí cao nhất bảng tổng sắp.

Ban Tổ chức đã phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ Phòng Khoa học - Y học thể thao Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT TP HCM, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM tổ chức khám, phân loại thương tật cho các VĐV, bảo đảm xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình tổ chức thi đấu, bảo đảm tính chính xác và an toàn tuyệt đối cho VĐV.