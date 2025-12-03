Tăng cường hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng

Tọa đàm "Người khuyết tật và quyền về giáo dục" đã diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Sự kiện diễn ra đúng vào Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12), thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu luật, đại diện các sở ban ngành và cộng đồng người khuyết tật.

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi dự án dài hơi giai đoạn 2025 - 2030 mang tên "Vượt Sóng" với thông điệp "Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ".

PGS.TS Doãn Thị Phương Diệp - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM đã mang đến một góc nhìn lịch sử và pháp lý sâu sắc về sự thay đổi nhận thức đối với người khuyết tật tại Việt Nam.

PGS.TS Doãn Thị Phương Diệp - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM

"Sự thay đổi quan trọng nhất diễn ra vào năm 2010 khi Luật Người khuyết tật ra đời, thay thế cho Pháp lệnh năm 1998. Chúng ta thay từ 'tàn tật' bằng 'khuyết tật'. Chuyển từ việc xem họ là đối tượng cần cứu trợ sang chủ thể có đầy đủ các quyền bình đẳng, cần được đảm bảo khả năng tiếp cận và hòa nhập xã hội" - PGS.TS Doãn Thị Phương Diệp nhấn mạnh.

Theo đó, người khuyết tật có quyền tiếp cận giao thông, y tế, giáo dục và việc làm như bất kỳ công dân nào khác.

Dẫn chứng cụ thể, bà Diệp cho biết ở nước ngoài, khi thấy người khuyết tật, xe buýt buộc phải dừng lâu hơn (khoảng 3 phút thay vì 15 giây) và có hệ thống nâng đỡ để họ tự lăn xe lên. Tại Việt Nam, "quyền tiếp cận giao thông" đã được quy định, nhưng thực tế hạ tầng như bệ phóng, lối đi riêng hay phương tiện công cộng vẫn là rào cản lớn khiến người khuyết tật khó hòa nhập độc lập.

Bên cạnh đó, "định kiến xã hội" trong tuyển dụng vẫn còn nặng nề. "Có những thông báo tuyển dụng ghi rõ không tuyển người khuyết tật. Khi được hỏi, doanh nghiệp giải thích do đặc thù công việc. Nhưng dưới góc độ quyền con người, đó là sự hạn chế về quyền tiếp cận việc làm" - bà Diệp chia sẻ.

Tọa đàm không chỉ dừng lại ở lý luận mà còn đưa ra các giải pháp thực tiễn thông qua dự án "Vượt Sóng". Dự án dự kiến kéo dài 5 năm với các hoạt động chiến lược như:

Giáo dục và Đào tạo: Trao học bổng, đào tạo kỹ năng nghề cho hơn 500 học sinh, sinh viên khuyết tật.

Không gian khởi nghiệp: Xây dựng khu vực trưng bày, kết nối doanh nghiệp để người khuyết tật giới thiệu sản phẩm và tự chủ kinh tế.

Kết nối cộng đồng: Tổ chức "Lễ hội Vượt Sóng" thường niên và các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến.

Dự án "Vượt Sóng" được kỳ vọng sẽ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn kiến tạo một môi trường văn minh cho người khuyết tật

Dưới sự chủ trì của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, dự án "Vượt Sóng" được triển khai trong giai đoạn 5 năm, từ 2025 đến 2030 . Với quy mô rộng lớn, chương trình đặt mục tiêu kết nối mạng lưới hơn 50 đơn vị giáo dục đặc biệt, qua đó cam kết mang lại các hoạt động hỗ trợ trực tiếp và thiết thực cho hàng ngàn thanh thiếu niên khuyết tật đang sinh sống tại TPHCM cũng như các tỉnh thành lân cận .



