Thời sự Chính trị

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo

Tin: Minh Châu; Ảnh: Vĩnh Tùng

(NLĐO)-Trong 2 ngày 8 và 9-8, Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động có chuyến về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo, TP HCM cho toàn thể đảng viên chi bộ

Đoàn do ông Lê Cao Cường, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động làm trưởng đoàn, cùng 21 đảng viên trong chi bộ.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 1.

Đoàn tham quan trại giam Phú Hải

Trong chuyến hành trình về nguồn, Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động có buổi sinh hoạt chuyên đề với hình thức nghe nói chuyện về nhà tù Côn Đảo, chủ đề: "Sự kiện thành lập Chi bộ đặc biệt đầu tiên của Đảng Cộng sản trong nhà tù Côn Đảo - bằng chứng rõ nét về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh và tổ chức của Đảng trong tù ngục khốc liệt".

Đoàn tham quan trại giam Phú Hải, tại đây đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành của tù ngục, cũng như tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 2.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đồng thời, đoàn viếng Đền thờ Côn Đảo, nơi thờ cúng hơn 20.000 chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh, viếng Nghĩa trang Hàng Keo. Tại các điểm đến, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ cách mạng, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Côn Đảo không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là "địa chỉ đỏ" với các di tích lịch sử như: Nghĩa trang Hàng Dương, nhà tù Côn Đảo, chuồng cọp Pháp - Mỹ... Việc bảo tồn các giá trị lịch sử kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh được xem là hướng đi quan trọng.

Với vị trí chiến lược ở biển Đông, Côn Đảo còn đóng vai trò tiền tiêu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, được khẳng định qua các cột mốc chủ quyền như hòn Tài Lớn (A3), hòn Bông Lau (A4), hòn Bảy Cạnh (A5)...

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo:

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 3.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 4.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 5.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 7.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 8.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 9.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 10.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 11.

Hình ảnh Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động về nguồn tại Côn Đảo- Ảnh 12.

 

Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

(NLĐO) - Một công ty du lịch vừa xây dựng đề án đánh chìm tàu Sheng Li, tạo nên một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo, TP HCM.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế

(NLĐO)- Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo

(NLĐO)-Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ

