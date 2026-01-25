Đoàn TTNKT Việt Nam giành 13 HCV ngày cuối ASEAN Para Games 13

Đường đua xanh tại ASEAN Para Games 13 trong ngày thi đấu 25-1 chứng kiến những màn bứt tốc ngoạn mục của các kình ngư đoàn TTNKT Việt Nam. Ở nội dung 50 m bơi ếch nam hạng thương tật SB11, Nguyễn Văn Hanh xuất sắc cán đích đầu tiên, mang về tấm HCV danh giá với thành tích 36 giây 37.



Võ Huỳnh Anh Khoa giành hat-trick "vàng", phá 2 kỷ lục tại ASEAN Para Games 13

Ở nội dung 50 m bơi ếch nam hạng S8, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa một lần nữa tỏa sáng để về đích đầu tiên, xuất sắc giành HCV với thành tích 34 giây 73 đồng thời phá kỷ lục đại hội. Cùng nội dung này, vận động viên Hồ Văn Đao giành HCĐ với thành tích 39 giây 42.

Võ Huỳnh Anh Khoa có thêm một HCB nội dung 100 m tự do nam hạng thương tật S8 với thành tích 1 phút 05 giây 20. Trong khi đó, kình ngư Trịnh Thị Bích Như xuất sắc cán đích đầu tiên nội dung 50 m bơi ếch nữ hạng SB4 – SB5, Nguyễn Thị Sari giành HCĐ nội dung này.

Trịnh Thị Bích Như và Nguyễn Thị Sari

Vi Thị Hằng xuất sắc giành HCV khi về đích đầu tiên ở nội dung 50 m tự do nữ hạng S7 với thành tích 37 giây 75. Kình ngư quê Thanh Hóa hiện khoác áo đội tuyển thể thao người khuyết tật TP HCM giành tổng cộng 4 HCV (50 m tự do, 100 m tự do, 50m ngửa, 100 m bơi ngửa) đồng thời phá hai kỷ lục đại hội, trở thành VĐV giàu thành tích nhất của đoàn TTNKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Vi Thị Hằng giành 4 HCV, phá hai kỷ lục đại hội

Ở môn điền kinh, VĐV Võ Văn Tùng xuất sắc giành HCV ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F33-F34. Trong phần thi chung kết, Võ Văn Tùng thi đấu ổn định và bùng nổ đúng thời điểm quyết định. Với cú ném đạt 21 m 73, anh không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục đại hội, vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để đứng trên bục cao nhất.

Một ngày vàng nữa của cờ vua TTNKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 khi các kỳ thủ Việt Nam đã xuất sắc mang về 7 ngôi vô địch. Giành 2 HCV cá nhân cờ nhanh, cờ chớp cùng 2 HCV đồng đội nữ hạng B1, Trần Thị Bích Thủy là gương mặt xuất sắc nhất của đội tuyển cờ vua, tính luôn trước đó cô giành HCĐ cá nhân, HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn hạng B1.

Trần Thị Bích Thủy góp công giành 5 HCV (2 cá nhân, 3 đồng đội)

Trần Ngọc Loan cũng là nhân tố quan trọng đóng góp vào thành tích chung của đoàn cờ vua Việt Nam. Cô giành 2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội nữ hạng B1 ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, tiếc là chỉ giành thêm HCĐ đồng đội nữ cờ chớp cùng vị trí thứ 8 bảng xếp hạng cá nhân cờ chớp.

Trần Ngọc Loan giành 4 HCV

Với thành tích 15 HCV, 4 HCB và 11 HCĐ, tuyển cờ vua TTNKT Việt Nam xếp hạng 1 toàn đoàn ở bộ môn này. Cờ vua cũng là môn thi đấu thành công nhất, đóng góp nhiều huy chương nhất vào thành tích chung của Đoàn TTNKT Việt Nam tại đại hội, cao hơn cả đội tuyển bơi (14 V, 17 B, 27 Đ) lẫn điền kinh (7 V, 18 B, 11 Đ).

Tuyền cờ vua giành thành tích chói sáng tại ASEAN Para Games 13

Sau 5 ngày thi đấu, đoàn TTNKT Việt Nam giành 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ, củng cố vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đại hội.

Ngày 26-1, ASEAN Para Games 13 sẽ chính thức bế mạc, khép lại gần 1 tuần tranh tài của 10 đoàn ở 536 nội dung thuộc 19 môn thể thao.