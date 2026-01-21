Lê Văn Công giành HCV cử tạ tại ASEAN Para Games 13

Chính thức xung trận trong ngày tranh tài đầu tiên của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games 13 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), các tuyển thủ TTNKT Việt Nam bước vào chinh phục các môn bơi, điền kinh và cử tạ.



Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương trao thưởng cho Võ Huỳnh Anh Khoa (giữa), Hán Quan Thoại và Hồ Văn Đào

Sau khi Đỗ Thanh Hải "mở hàng" với tấm HCB nội dung 400 m tự do nam hạng thương tật S6, kình ngư kỳ cựu Võ Huỳnh Anh Khoa tỏa sáng trên đường đua xanh khi cán đích đầu tiên, đoạt HCV nội dung 400 m tự do nam hạng thương tật S8. Thành tích mà Anh Khoa đạt được là 5 phút 26 giây 16. Huy chương bạc và huy chương đồng nội dung này cũng thuộc về đoàn TTNKT Việt Nam do công của Hán Quan Thoại và Hồ Văn Đào.

Vi Thị Hằng giành 2 HCV và phá 1 kỷ lục đại hội

Kình ngư kỳ cựu Trịnh Thị Bích Như sau thời gian tạm nghỉ để làm mẹ đã trở lại đường đua và giành HCV nội dung 100 m ếch nữ, hạng thương tật SB4-SB5. Vi Thị Hằng, VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025, giành "cú đúp" HCV ở hai nội dung 100 m tự do nữ, hạng thương tật S7 và 50 m ngửa nữ, hạng thương tật S6-S7, kèm theo đó là kỷ lục đại hội 45 giây 63.

Lê Thị Dung giành HCV nội dung 100 m tự do nữ, hạng thương tật S8, Hà Văn Hiệp giành HCV 50 m ngửa nam, hạng S4 còn Nguyễn Văn Hạnh về nhất nội dung 100 m ếch nam, hạng thương tật SB 11.

Lê Văn Công thi đấu môn cử tạ hạng 49 kg nam

Ở môn cử tạ, cựu vô địch Paralympic Lê Văn Công tranh tài ở hạng cân 49 kg nam và giành HCV với thành tích 178 kg, hơn 1 kg so với đối thủ về nhì người Indonesia. Châu Hoàng Tuyết Loan giành HCB ở hạng 55 kg nữ.

Lê Văn Công nhận HCV