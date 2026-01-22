Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games 13

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games 13

Đông Linh - Ảnh: Phạm Dương

(NLĐO) –Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV và phá kỷ lục ASEAN Para Games 13 nội dung 100 m ngửa nam hạng S7-S8, mang về tấm HCV thứ tám cho tuyển bơi TTNKT Việt Nam.

Trong ngày thi đấu thứ nhì của ASEAN Para Games 13, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh, mang về tấm HCV duy nhất cho tuyển bơi TTNKT Việt Nam. 

Anh về nhất cự ly 100 m ngửa nam hạng thương tật S7-S8 với thành tích 1 phút 12 giây 92, xô đổ kỷ lục đại hội cũ do chính anh nắm giữ là 1 phút 14 giây 46.

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games - Ảnh 1.

Võ Huỳnh Anh Khoa trên đường đua...

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games - Ảnh 2.

... và giành HCV, phá kỷ lục đại hội

Ở môn cử tạ, nữ lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng xuất sắc giành HCV hạng 45-50 kg nữ. Nguyễn Bình An giành HCB hạng 54 kg nam trong khi Huỳnh Ngọc Phụng (54 kg nam) và Nguyễn Văn Phúc (59 kg nam) cùng giành HCĐ.

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games - Ảnh 3.

Đặng Thị Linh Phượng (bìa trái) và các thành viên đội cử tạ Việt Nam

Ở môn điền kinh, sau ngày đầu tiên "khát" vàng, các tuyển thủ TTNKT Việt Nam giành liên tiếp 4 HCV, trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Thúy phá luôn kỷ lục đại hội ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54; Kiều Minh Trung chiến thắng ở nội dung ném lao nam hạng F55; Nguyễn Viết Đại về nhất nội dung đẩy tạ nam hạng F34 còn Đinh Thảo Duyên chiến thắng ở nội dung nhảy xa nữ hạng thương tật T12.

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Trần Thị Tú trên bục nhận huy chương ném đĩa nữ hạng F54

Ở môn bóng bàn, VĐV Phạm Thế Tiến thắng đối thủ người Indonesia với tỉ số 3-1 ở bán kết đơn nam hạng thương tật TT9, lọt tiếp vào trận chung kết nội dung này. Đây là lần đầu tiên sau nhiều kỳ đại hội, bóng bàn TTNKT Việt Nam có đại diện tham dự một trận chung kết đơn.

TIN LIÊN QUAN
Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games - Ảnh 5.

Phạm Thế Tiến vào chung kết đơn nam bóng bàn hạng TT9

Sau hai ngày thi đấu, đoàn TTNKT Việt Nam tạm lùi hai bậc, xếp thứ năm sau các đoàn Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia với thành tích 14 HCV, 15 HCB và 14 HCĐ.

Tin liên quan

Lê Văn Công giành HCV cử tạ tại ASEAN Para Games 13

Lê Văn Công giành HCV cử tạ tại ASEAN Para Games 13

(NLĐO) – Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV cử tạ hạng 49 kg nam và 6 kình ngư mang về thêm 7 tấm HCV bơi cho Đoàn TTNKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh

(NLĐO) - Tối 20-1, tại sân vận động 80th Birthday ở Nakhon Ratchasima, lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 10 đoàn thể thao.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường dự ASEAN Para Games 13

Ngày 15-1, Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Para Games 13.

ASEAN Para Games Đặng Thị Linh Phượng đoàn TTNKT Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Thúy ASEAN Para Games 13 Võ Huỳnh Anh Khoa Phạm Thế Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo