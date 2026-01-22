Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV, phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games 13

Trong ngày thi đấu thứ nhì của ASEAN Para Games 13, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh, mang về tấm HCV duy nhất cho tuyển bơi TTNKT Việt Nam.

Anh về nhất cự ly 100 m ngửa nam hạng thương tật S7-S8 với thành tích 1 phút 12 giây 92, xô đổ kỷ lục đại hội cũ do chính anh nắm giữ là 1 phút 14 giây 46.



Võ Huỳnh Anh Khoa trên đường đua...

... và giành HCV, phá kỷ lục đại hội

Ở môn cử tạ, nữ lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng xuất sắc giành HCV hạng 45-50 kg nữ. Nguyễn Bình An giành HCB hạng 54 kg nam trong khi Huỳnh Ngọc Phụng (54 kg nam) và Nguyễn Văn Phúc (59 kg nam) cùng giành HCĐ.

Đặng Thị Linh Phượng (bìa trái) và các thành viên đội cử tạ Việt Nam

Ở môn điền kinh, sau ngày đầu tiên "khát" vàng, các tuyển thủ TTNKT Việt Nam giành liên tiếp 4 HCV, trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Thúy phá luôn kỷ lục đại hội ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54; Kiều Minh Trung chiến thắng ở nội dung ném lao nam hạng F55; Nguyễn Viết Đại về nhất nội dung đẩy tạ nam hạng F34 còn Đinh Thảo Duyên chiến thắng ở nội dung nhảy xa nữ hạng thương tật T12.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Trần Thị Tú trên bục nhận huy chương ném đĩa nữ hạng F54

Ở môn bóng bàn, VĐV Phạm Thế Tiến thắng đối thủ người Indonesia với tỉ số 3-1 ở bán kết đơn nam hạng thương tật TT9, lọt tiếp vào trận chung kết nội dung này. Đây là lần đầu tiên sau nhiều kỳ đại hội, bóng bàn TTNKT Việt Nam có đại diện tham dự một trận chung kết đơn.

Phạm Thế Tiến vào chung kết đơn nam bóng bàn hạng TT9

Sau hai ngày thi đấu, đoàn TTNKT Việt Nam tạm lùi hai bậc, xếp thứ năm sau các đoàn Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia với thành tích 14 HCV, 15 HCB và 14 HCĐ.