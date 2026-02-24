Câu chuyện của Leonardo Artur đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cho thấy có sự bất cập, chưa đồng bộ với thông lệ quốc tế của bóng đá Việt Nam.

Thẻ đỏ, án treo giò của quốc tế được áp dụng ở các giải ra sao?

Ban tổ chức giải - Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - căn cứ quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để áp dụng án treo giò tại V-League với Artur của CLB Công an Hà Nội, dù thẻ đỏ được rút ra ở AFC Champions League Two.

Ở các nền bóng đá chuyên nghiệp thế giới, án phạt không "nhảy cóc" giữa hai hệ thống giải khác nhau. Tại Anh, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở Premier League chỉ bị treo giò trong hệ thống trong nước (như Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh; và dường như chỉ từ nửa cuối mùa giải); nếu bị thẻ ở UEFA Champions League hoặc Europa League, án treo giò được thi hành trong Champions League, Europa League. không áp dụng sang Premier League.

Tương tự ở Tây Ban Nha (La Liga), Đức (Bundesliga), Ý (Serie A) hay Pháp (Ligue 1): thẻ ở giải quốc nội thì chấp hành ở quốc nội, thẻ ở cúp châu Âu thì chấp hành ở cúp châu Âu. Không có nền bóng đá phát triển nào cho phép thẻ đỏ ở cúp châu lục lại bị treo giò ở giải vô địch quốc gia.

Án phạt từ thẻ đỏ chưa hợp lý

Căn cứ thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hôm 19-2 về thẻ phạt của CLB Công An Hà Nội ở trận thua 1-3 Tampines Rovers (lượt về vòng 1-8 AFC Champions League Two 2025 - 2026) và Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VPF treo giò cầu thủ Leonardo Artur De Melo (Leo Artur) của CLB Công An Hà Nội ở vòng 10 V-League diễn ra vào ngày 24-2.

Quy định về kỷ luật này được VFF sửa đổi, bổ sung năm 2026 có điều khoản cho phép áp dụng kỷ luật từ các giải đấu quốc tế vào hệ thống giải quốc gia.

Các CLB Việt Nam hiện nay tham dự các giải đấu AFC cũng như AFF (Đông Nam Á) thường xuyên hơn; hệ thống kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á hoặc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đủ chặt để xử lý hành vi phi thể thao; việc thêm một tầng hình thức phạt ở giải trong nước khiến cầu thủ phải chịu phạt 2 lần cho cùng một hành vi.

Đây không còn là biện pháp răn đe, mà là cách thực thi chưa hợp lý.

VFF và VPF cần sớm bỏ quy định áp án từ các giải quốc tế sang giải quốc nội kể từ mùa tới; thống nhất nguyên tắc thẻ phạt ở giải nào thì chấp hành ở giải đó. Có thể kiến nghị AFC và AFF tăng nặng án phạt trong hệ thống AFC, AFF khi cầu thủ tái phạm, hoặc xử lý nội bộ CLB theo điều lệ V-League (phạt tiền, phạt hành chính), thay vì treo giò chuyên môn.

Giữ và nâng cao hình ảnh BĐVN không phải bằng cách chồng thêm án phạt, mà phải làm cho giải đấu mạnh hơn, hấp dẫn hơn và bền vững hơn.



