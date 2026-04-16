Đoàn Văn Hậu nhận "lót tay" khủng khi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với 5 trụ cột: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh và Alan Grafite hôm 16-4. Theo thỏa thuận mới, ngoại binh Alan Grafite sẽ gắn bó với đội bóng ngành công an đến năm 2028. Trong khi đó, 4 cầu thủ nội còn lại đều ký hợp đồng kéo dài đến năm 2029.

Do lịch trình cá nhân, Việt Anh và Alan Grafite không thể có mặt tại buổi lễ ký kết diễn ra tại văn phòng CLB. Tuy vậy, CAHN vẫn hoàn tất các thủ tục gia hạn với tất cả cầu thủ kể trên. Theo CLB CAHN, đây không chỉ là bước tiếp nối về chuyên môn, mà còn thể hiện sự tin tưởng và cam kết gắn bó giữa cầu thủ với đội bóng.

Văn Hậu chỉ vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài dính chấn thương nặng song vẫn thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để chiếm lại vị trí then chốt trong đội hình CLB chủ quản lẫn tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh 26 tuổi cũng từng là mắt xích quan trọng giúp CAHN FC vô địch V-League.

Bước sang đầu năm 2026, Văn Hậu khẳng định vai trò dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking. Vì vậy, bản hợp đồng gia hạn là phần thưởng xứng đáng cho Văn Hậu, giúp tuyển thủ quốc gia mang về khoản "lót tay" khủng, với con số ước tính dao động từ 4-6 tỉ đồng/ mùa.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB nhấn mạnh: "Việc gia hạn hợp đồng không chỉ là sự tiếp nối về mặt chuyên môn, mà còn là sự cam kết lâu dài giữa cầu thủ và đội bóng trong việc cùng nhau hướng tới những mục tiêu cao hơn ở tương lai".

Ở vòng 19 V-League 2025-2026, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân nhà CLB Công an TP HCM lúc 18 giờ ngày 19-4. Đội bóng của Văn Hậu hướng mục tiêu giành 3 điểm để xây chắc ngôi nhất bảng xếp hạng, tạo khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi.