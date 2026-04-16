Đoàn Văn Hậu nhận "lót tay" khủng khi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đoàn Văn Hậu nhận "lót tay" khủng khi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

Tường Phước

(NLĐO) - Đoàn Văn Hậu sẽ nhận phí "lót tay" với con số ước tính dao động từ 4-6 tỉ đồng/ mùa sau khi gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029

CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với 5 trụ cột: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh và Alan Grafite hôm 16-4. Theo thỏa thuận mới, ngoại binh Alan Grafite sẽ gắn bó với đội bóng ngành công an đến năm 2028. Trong khi đó, 4 cầu thủ nội còn lại đều ký hợp đồng kéo dài đến năm 2029.

Do lịch trình cá nhân, Việt Anh và Alan Grafite không thể có mặt tại buổi lễ ký kết diễn ra tại văn phòng CLB. Tuy vậy, CAHN vẫn hoàn tất các thủ tục gia hạn với tất cả cầu thủ kể trên. Theo CLB CAHN, đây không chỉ là bước tiếp nối về chuyên môn, mà còn thể hiện sự tin tưởng và cam kết gắn bó giữa cầu thủ với đội bóng.

Văn Hậu chỉ vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài dính chấn thương nặng song vẫn thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để chiếm lại vị trí then chốt trong đội hình CLB chủ quản lẫn tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh 26 tuổi cũng từng là mắt xích quan trọng giúp CAHN FC vô địch V-League.

Bước sang đầu năm 2026, Văn Hậu khẳng định vai trò dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking. Vì vậy, bản hợp đồng gia hạn là phần thưởng xứng đáng cho Văn Hậu, giúp tuyển thủ quốc gia mang về khoản "lót tay" khủng, với con số ước tính dao động từ 4-6 tỉ đồng/ mùa.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB nhấn mạnh: "Việc gia hạn hợp đồng không chỉ là sự tiếp nối về mặt chuyên môn, mà còn là sự cam kết lâu dài giữa cầu thủ và đội bóng trong việc cùng nhau hướng tới những mục tiêu cao hơn ở tương lai".

Ở vòng 19 V-League 2025-2026, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân nhà CLB Công an TP HCM lúc 18 giờ ngày 19-4. Đội bóng của Văn Hậu hướng mục tiêu giành 3 điểm để xây chắc ngôi nhất bảng xếp hạng, tạo khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi.

V-League CLB Công an Hà Nội Đoàn Văn Hậu Văn Hậu CAHN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo