Đoàn Văn Hậu muốn thắng tuyển Malaysia để làm quà tặng khán giả Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đoàn Văn Hậu muốn thắng tuyển Malaysia để làm quà tặng khán giả Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Sau thời gian dài "treo giày" vì chấn thương, Đoàn Văn Hậu dần lấy lại phong độ và bản lĩnh của một trụ cột đội tuyển Việt Nam.

Trước màn tái đấu tuyển Malaysia, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định quyết tâm của toàn đội khi bước vào trận đấu. Tuyển thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội cho biết: "Dù tính chất trận đấu ra sao, đội tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu chiến thắng khi ra sân. Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo và để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ về lần trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu bày tỏ niềm xúc động khi tiếp tục được khoác áo tuyển Việt Nam. Anh cho biết luôn trân trọng từng cơ hội được ra sân và sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội tuyển.

"Trở lại đội tuyển là niềm hạnh phúc lớn với tôi. Tôi rất vui khi được trao cơ hội thi đấu ở trận gặp Bangladesh vừa qua và sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những trận đấu tới" - Văn Hậu chia sẻ.

Bên cạnh đó, hậu vệ này cũng kỳ vọng người hâm mộ sẽ đến sân Thiên Trường cổ vũ đông đảo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik tự tin hướng mục tiêu giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0

(NLĐO) - Từng thua 0-4 ở trận lượt đi nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn tự tin đặt mục tiêu dẫn dắt tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia trong màn tái đấu ngày 31-3

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn

(NLĐO) - Tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski muốn giành chiến thắng để xốc lại tinh thần sau án phạt nặng.

Việt Nam - Malaysia: thủ tục trên giấy, danh dự trên sân!

(NLĐO) - Trận Việt Nam - Malaysia chỉ còn ý nghĩa thủ tục, nhưng lại đang nóng lên từng giờ bởi những điều không chỉ trong mà còn ngoài sân cỏ.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu tuyển Việt Nam - tuyển Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo