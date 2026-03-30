Đoàn Văn Hậu muốn thắng tuyển Malaysia để làm quà tặng khán giả Việt Nam

Trước màn tái đấu tuyển Malaysia, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định quyết tâm của toàn đội khi bước vào trận đấu. Tuyển thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội cho biết: "Dù tính chất trận đấu ra sao, đội tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu chiến thắng khi ra sân. Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo và để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Chia sẻ về lần trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu bày tỏ niềm xúc động khi tiếp tục được khoác áo tuyển Việt Nam. Anh cho biết luôn trân trọng từng cơ hội được ra sân và sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội tuyển.

"Trở lại đội tuyển là niềm hạnh phúc lớn với tôi. Tôi rất vui khi được trao cơ hội thi đấu ở trận gặp Bangladesh vừa qua và sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những trận đấu tới" - Văn Hậu chia sẻ.

Bên cạnh đó, hậu vệ này cũng kỳ vọng người hâm mộ sẽ đến sân Thiên Trường cổ vũ đông đảo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân HLV Kim Sang-sik.