Lao động

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Thanh Nga

(NLĐO)- Bên cạnh ý nghĩa là hành trình tri ân, chuyến đi còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc dành cho đoàn viên, cán bộ Công đoàn

Ngày 8-5, tại Đặc khu Côn Đảo, TPHCM, đoàn cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động điển hình, tiêu biểu của TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu TPHCM dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. 

Các thành viên trong đoàn cũng nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Cán bộ Công đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.

Đoàn cũng đến dâng hương mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và nhiều phần mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tiếp đó, đoàn tham quan Di tích Phú Hải, Khu biệt lập Chuồng cọp. Đây là khu vực giam giữ tàn khốc nhất thuộc hệ thống Nhà tù Côn Đảo, được mệnh danh là "địa ngục trần gian".

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo - Ảnh 3.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tham quan Di tích Phú Hải, Khu biệt lập Chuồng cọp

Tận mắt chứng kiến nơi các thế hệ đi trước từng tôi luyện ý chí sắt đá và giữ trọn đạo đức cách mạng trong sáng, các cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động vô cùng xúc động. 

Chuyến đi không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động TPHCM trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

anh hùng liệt sĩ người lao động Côn Đảo di tích lịch sử dâng hương
