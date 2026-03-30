Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhằm tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30.3.1980-30.3.2026), ngày 30-3, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức các Lễ dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông.

Đoàn cán bộ Công đoàn Thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM), Đoàn cán bộ Công đoàn TPHCM do Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan, làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Đoàn kính dâng lên những nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân.

Trước anh linh của Bác Tôn, các cán bộ Công đoàn Thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ nỗ lực đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đình Bình Đông (phường Bình Đông, TPHCM) đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thành phố do ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông

Cách đây hơn 100 năm, nơi đây, là địa điểm hoạt động của Công hội bí mật Sài Gòn - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập vào năm 1920.

Các cán bộ Công đoàn Thành phố đã tưởng nhớ, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Người, với ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ Công đoàn Thành phố dâng hương tưởng niệm Bác Tôn tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông

Cuộc đời hoạt động của Bác từ một công nhân, lính thợ đến người trực tiếp vận động thành lập tổ chức Công hội đỏ đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước, Bác luôn toát lên sự khiêm tốn, giản dị, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, là tấm gương lớn cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động noi theo.

Trong không khí trang nghiêm, các cán bộ Công đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.