Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tin-ảnh: Thanh Nga

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, người cộng sản kiên cường mẫu mực

Nhằm tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30.3.1980-30.3.2026), ngày 30-3, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức các Lễ dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Công đoàn Thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM), Đoàn cán bộ Công đoàn TPHCM do Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan, làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Đoàn kính dâng lên những nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân.

Trước anh linh của Bác Tôn, các cán bộ Công đoàn Thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ nỗ lực đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đình Bình Đông (phường Bình Đông, TPHCM) đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thành phố do ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông

Cách đây hơn 100 năm, nơi đây, là địa điểm hoạt động của Công hội bí mật Sài Gòn - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập vào năm 1920.

Các cán bộ Công đoàn Thành phố đã tưởng nhớ, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Người, với ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 5.

Cán bộ Công đoàn Thành phố dâng hương tưởng niệm Bác Tôn tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông

Cuộc đời hoạt động của Bác từ một công nhân, lính thợ đến người trực tiếp vận động thành lập tổ chức Công hội đỏ đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước, Bác luôn toát lên sự khiêm tốn, giản dị, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, là tấm gương lớn cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động noi theo.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 6.

Cán bộ Công đoàn Thành phố dâng hương tưởng niệm Bác Tôn tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông

Trong không khí trang nghiêm, các cán bộ Công đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một nhân cách lớn, kết tinh những phẩm giá của một con người suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trong cuộc đời mình, Bác Tôn đã kinh qua nhiều cương vị, từ người công nhân bị áp bức bóc lột, người cán bộ Công đoàn bí mật, người cán bộ Đảng ở địa phương đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của hệ thống chính trị cấp trung ương và trở thành nguyên thủ quốc gia nhưng thủy chung về tư tưởng, tâm hồn, phong cách, Bác vẫn luôn là người công nhân đích thực. Bác vĩ đại trong sự bình thường, cao quý trong sự dung dị, là niềm tự hào của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ công nhân Việt Nam noi theo.

Tin liên quan

Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025 vinh danh 11 cá nhân xuất sắc

anh hùng liệt sĩ tổ chức Công đoàn Công đoàn Việt Nam Lãnh đạo Đảng khu di tích dâng hương tưởng niệm Tôn Đức Thắng sự nghiệp cách mạng đoàn đại biểu tấm gương sáng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo