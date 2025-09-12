Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở TP HCM đi từ bất ngờ đến xúc động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở TP HCM đi từ bất ngờ đến xúc động

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của LĐLĐ TPHCM

Chiều 12-9, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đã có buổi gặp gỡ động viên, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm Dầu Tiếng có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham dự chương trình có ông Nguyễn Công Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Tiếng, TP HCM.

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở TP HCM đi từ bất ngờ đến xúc động- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Đạt tặng quà cho đoàn viên khó khăn thuộc nghiệp đoàn xe ôm

Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, Công đoàn TP HCM luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP HCM đã dành 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) để hỗ trợ các đoàn viên trong nghiệp đoàn xe ôm của xã Dầu Tiếng. 

Đồng thời, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 cũng vận động và trao tặng 10 phần nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) để hỗ trợ đoàn viên.

Nhận những phần quà, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của LĐLĐ TPHCM. Theo các đoàn viên, thời gian gần đây thu nhập không đều, một số đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn do đau ốm, bệnh tật. Những phần quà hỗ trợ giúp đoàn viên có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống.

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở TP HCM đi từ bất ngờ đến xúc động- Ảnh 2.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Dầu Tiếng tặng quà cho đoàn viên

Nghiệp đoàn xe ôm Dầu Tiếng được thành lập từ tháng 11-2024 với 25 đoàn viên. Từ khi thành lập, các thành viên trong nghiệp đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các thành viên trong nghiệp đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ công việc, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống.

Có nhiều thành viên đã cung cấp những thông tin giá trị về an ninh trật tự cho công an và chính quyền địa phương. Có những đoàn viên đã dũng cảm tham gia bắt các đối tượng trộm, cướp... góp phần bảo vệ trật tự ở địa phương.


Tin liên quan

LĐLĐ quận 11, TP HCM ra mắt Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ

LĐLĐ quận 11, TP HCM ra mắt Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ

Chiều 5-11, LĐLĐ quận 11, TP HCM đã ra mắt Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm công nghệ.

Tặng áo khoác cho Đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hoà

(NLĐO)-Những chiếc áo khoác được tặng góp phần bảo vệ sức khoẻ trong mùa nắng nóng, giữ ấm mùa đông, xây dựng hình ảnh nghiệp đoàn xe ôm.

Quận Tân Bình, TP HCM ra mắt Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ

LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM chiều 16-11 đã ra mắt Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm công nghệ với 140 đoàn viên

Công đoàn Việt Nam hoạt động xã hội đoàn viên lđlđ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo