Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở TP HCM đi từ bất ngờ đến xúc động

Chiều 12-9, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đã có buổi gặp gỡ động viên, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm Dầu Tiếng có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham dự chương trình có ông Nguyễn Công Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Tiếng, TP HCM.

Ông Nguyễn Tấn Đạt tặng quà cho đoàn viên khó khăn thuộc nghiệp đoàn xe ôm

Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, Công đoàn TP HCM luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP HCM đã dành 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) để hỗ trợ các đoàn viên trong nghiệp đoàn xe ôm của xã Dầu Tiếng.

Đồng thời, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 cũng vận động và trao tặng 10 phần nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) để hỗ trợ đoàn viên.

Nhận những phần quà, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của LĐLĐ TPHCM. Theo các đoàn viên, thời gian gần đây thu nhập không đều, một số đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn do đau ốm, bệnh tật. Những phần quà hỗ trợ giúp đoàn viên có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Dầu Tiếng tặng quà cho đoàn viên

Nghiệp đoàn xe ôm Dầu Tiếng được thành lập từ tháng 11-2024 với 25 đoàn viên. Từ khi thành lập, các thành viên trong nghiệp đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các thành viên trong nghiệp đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ công việc, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống.

Có nhiều thành viên đã cung cấp những thông tin giá trị về an ninh trật tự cho công an và chính quyền địa phương. Có những đoàn viên đã dũng cảm tham gia bắt các đối tượng trộm, cướp... góp phần bảo vệ trật tự ở địa phương.



