Doanh nghiệp bất động sản đổ về Bình Dương

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam vẫn còn nhiều khó khăn, tỉnh Bình Dương lại liên tục đón nhận những dự án quy mô lớn do các chủ đầu tư trong và ngoài nước thực hiện. Mới đây nhất, tập đoàn BĐS hàng đầu châu Á là CapitaLand (Singapore) đã khởi công dự án Sycamore tại thành phố mới Bình Dương với tổng vốn đầu tư lên tới 18.000 tỉ đồng.



Hàng loạt dự án quy mô lớn

Sycamore là dự án nhà ở đầu tiên của tập đoàn này tại tỉnh Bình Dương và cũng được công bố là dự án lớn nhất của CapitaLand tại Việt Nam, với quy mô gần 19 ha, cung ứng ra thị trường 3.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu khoảng 13.000 cư dân.

Một góc của dự án Sycamore tại thành phố mới Bình Dương .Ảnh: THẢO NGUYỄN

Nói về lý do chọn Bình Dương để làm dự án này, ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), cho biết Bình Dương có vị trí chiến lược với môi trường kinh doanh thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Đây cũng là một trong những địa phương thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, số lượng chuyên gia người nước ngoài và TP HCM làm việc tại đây rất lớn, có nhiều tiềm năng.

Trước đó, một tập đoàn khác của Malaysia là Gamuda Land cũng đã tổ chức lễ khởi công dự án Artisan Park, nằm ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương, kề cận Trung tâm Thương mại thế giới Bình Dương và trung tâm hành chính tỉnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 117 triệu USD, tổng diện tích 5,6 ha, kết cấu gồm 3 - 4 tầng với khoảng 350 căn nhà phố và shophouse.

Thành phố mới Bình Dương cũng được Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) lựa chọn là vị trí đắc địa để đầu tư với tổng vốn hơn 1,2 tỉ USD. Các dự án tiêu biểu của tập đoàn này có thể kể đến như Trung tâm Thương mại Sora Gardens SC có diện tích 5.000 m2; chung cư Sora Gardens I & II, Midori Park, The View, hệ thống xe buýt công cộng, khu ẩm thực Hikari...

Những cú bắt tay "tỉ đô"

Không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài, các chủ đầu tư trong nước gần đây cũng công bố dự án mới tại Bình Dương bất chấp thị trường BĐS nói chung vẫn còn khó khăn. Cụ thể, gần đây nhất Kim Oanh Group đã chính thức nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án từ chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương để triển khai dự án khu đô thị Một Thế Giới - The One World. Dự án này có quy mô gần 50 ha, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Để triển khai dự án hơn 1 tỉ USD này, Kim Oanh Goup đã bắt tay với 4 tập đoàn hàng đầu đến từ Nhật Bản, gồm: Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty Phát triển đô thị NTT, Công ty AEON Việt Nam - thành viên Tập đoàn AEON.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group - cho biết dự án sẽ bao gồm những căn shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ... cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp như: trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong năm 2025.

Một tập đoàn khác tại Bình Dương là BCONS cũng đang bắt tay với đối tác lớn từ quốc tế là A Asset Limited (Thái Lan). Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BCONS, cho biết hai bên đã và đang triển khai 11 dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương với tổng cộng gần 9.000 căn hộ cung ứng ra thị trường. Theo ông Thạch, một trong những dự án mà các bên đang hợp tác là khu căn hộ mẫu tháp BCONS City nằm trong quần thể dự án BCONS City rộng gần 12 ha ở khu vực đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Về phía A Asset, tập đoàn này đánh giá cao về dư địa để phát triển BĐS tại Bình Dương, trong đó nhu cầu về nhà ở tại "thủ phủ công nghiệp" này là rất lớn. Vì vậy, khi nền kinh tế phục hồi, thị trường BĐS Bình Dương sẽ nhanh chóng sôi động trở lại.

Theo TS Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - BĐS Dat Xanh Services, lý do đầu tiên để Bình Dương thu hút các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước chính là quỹ đất lớn, được phép xây dựng các khu nhà cao tầng và không bị hạn chế chỉ tiêu dân số. Đặc biệt, ở 2 trục đường chính giáp ranh TP HCM là Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, quỹ đất còn đủ lớn để các chủ đầu tư triển khai dự án. Trong khi quỹ đất ở TP HCM và các vùng ven ngày càng ít.

Lý do tiếp theo là khâu thủ tục pháp lý để triển khai dự án ở Bình Dương có thể nói là "dễ chịu". Địa phương này luôn tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết thủ tục nhanh chóng để chủ đầu tư triển khai dự án, giảm được rất nhiều chi phí so với những địa phương khác.

Đặc biệt, giá chi phí xây dựng tại Bình Dương được xem là khá phải chăng, chỉ tầm 38-45 triệu đồng/m2 cho dự án chung cư trung cao cấp, trong khi cùng phân khúc này tại TP HCM có thể gấp tới 2,5 lần.

Từ những yếu tố này làm cho chi phí đầu vào khi phát triển dự án tại Bình Dương khá rẻ nên giá bán nhà ở cũng dễ chịu hơn, từ đó tạo điều kiện cho chủ đầu tư gia tăng lợi nhuận.

Ngoài ra, việc tìm căn hộ vừa túi tiền tại TP HCM ngày càng khó, giao thông đi lại giữa Bình Dương và TP HCM lại khá thuận lợi nên người lao động đang làm việc tại các vùng giáp ranh có thể dễ dàng mua nhà tại Bình Dương để ở, đầu tư hoặc cho thuê.

Một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - BĐS Dat Xanh Services cho thấy Bình Dương đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) các dự án thuộc phân khúc BĐS công nghiệp và nhà ở với quy mô lớn. Trong khi đó, báo cáo thị trường BĐS nhà ở TP HCM và vùng phụ cận quý I/2024 của Tập đoàn Dịch vụ BĐS DKRA cho biết hơn 80% lượng giao dịch BĐS quý I/2024 tập trung ở Bình Dương, Long An, với nhóm sản phẩm có mức giá trung bình từ 16,4 - 22,2 triệu đồng/m2. Đặc biệt, ở phân phúc căn hộ, có 122 dự án sơ cấp được mở với khoảng 12.967 căn, chủ yếu tập trung tại thị trường TP HCM và Bình Dương.