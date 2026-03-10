HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá xăng dầu tăng mạnh: Doanh nghiệp gấp rút tối ưu chi phí

NGUYỄN HẢI - LÊ TỈNH - NGỌC ÁNH

Không ít doanh nghiệp cho hay đang tìm cách tối ưu chi phí, giữ giá ở mức hợp lý nhất có thể

Giá xăng dầu tăng mạnh trong những ngày gần đây đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành nghề, từ vận tải, logistics đến sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống.

Nhiều nhà xe tạm thời cộng thêm chi phí chênh lệch

Nhà xe Hải Luân (tuyến TP HCM - Đắk Lắk) thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé. Theo đơn vị này, chi phí nhiên liệu tăng cao khiến chi phí vận hành đội lên đáng kể. "Đây là điều nhà xe không hề mong muốn, mong khách hàng thấu hiểu" - nhà xe bày tỏ.

Tương tự, một nhà xe chạy tuyến Gia Lai - Quảng Ngãi cũng cho biết buộc phải tăng giá vé thêm 50.000 đồng, đồng thời điều chỉnh phí vận chuyển hàng hóa tăng từ 10.000 - 20.000 đồng mỗi kiện. "Giá dầu tăng mạnh nên bắt buộc phải tăng giá, mong khách thông cảm" - đại diện nhà xe chia sẻ.

Giá xăng dầu tăng mạnh 2026: Doanh nghiệp tối ưu chi phí để tồn tại - Ảnh 1.

Nhiều nhà xe đã chủ động tăng giá vé sau khi giá xăng dầu tăng mạnh trong tuần qua. Ảnh: NGỌC QUÝ

Trên tuyến Đắk Lắk - TP HCM, nhà xe Cường Ny cũng thông báo điều chỉnh giá vé từ ngày 8-3. Cụ thể, vé xe 34 giường tăng thêm 20.000 đồng, còn loại xe 24 phòng tăng 30.000 đồng do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trong khi đó, nhà xe Nguyên Dịu (tuyến Đắk Lắk - TP HCM và Đắk Lắk - Đồng Nai) cho biết sẽ áp dụng mức tăng tạm thời từ 30.000 - 40.000 đồng/vé, tùy loại giường, kể từ ngày 9-3 cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều đơn vị vận tải phục vụ khách du lịch cũng có những động thái tương tự. Ông Nguyễn Anh Lèo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải TP HCM, cho biết hiện các hợp đồng thuê xe, doanh nghiệp (DN) vẫn giữ mức giá cơ bản nhưng có cộng thêm phần chi phí chênh lệch do giá dầu tăng. Chẳng hạn, với xe 29 chỗ chạy tuyến TP HCM - Vũng Tàu, trước đây giá thuê khoảng 7 triệu đồng thì nay cộng thêm khoảng 2 triệu đồng, nâng tổng chi phí lên khoảng 9 triệu đồng mỗi chuyến. "Mức giá này đều được thỏa thuận trước với khách hàng. Nếu khách đồng ý thì tiếp tục chạy, còn không thì DN cũng đành chấp nhận mất khách. Vì nếu giữ nguyên giá cũ chắc chắn sẽ bị lỗ" - ông Lèo nói.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, ông Phan Hoàng Thi, Giám đốc Công ty Vận tải Tâm An (TP HCM), cho biết giá dầu đã tăng khoảng 60% nên công ty buộc phải thỏa thuận với khách hàng chia sẻ chi phí nhiên liệu theo tỉ lệ 50-50. Theo đó, phần chi phí tăng thêm do giá dầu được phân bổ cho cả 2 bên. Ví dụ, một chuyến xe tải chở hàng từ TP HCM đi Đà Nẵng trước đây có cước khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tấn hàng thì nay tăng lên 1,4-1,5 triệu đồng, phần tăng thêm sẽ do khách hàng và nhà xe mỗi bên chịu một nửa.

Giữ giá bán để tránh mất khách

Chi phí xăng dầu và vận tải cùng tăng đã ngay lập tức tác động đến các DN sản xuất, kinh doanh. Ông Phan Văn Định, chủ một xưởng sản xuất trà tại TP HCM, cho biết hiện cước vận chuyển nguyên liệu như gạo về nhà máy đã tăng đáng kể. Ngoài ra, chi phí bao bì cũng tăng khi giá hạt nhựa đi lên. Một số nguyên liệu hương liệu nhập khẩu từ Pháp và các nước châu Âu phải vận chuyển theo tuyến đường vòng nên chi phí cũng đội lên hàng chục phần trăm.

Dù nhận thấy việc dự trữ nguyên liệu có thể giúp giảm bớt rủi ro biến động giá nhưng với các DN nhỏ như ông, điều này không dễ thực hiện do hạn chế về kho bãi và vốn. "Chúng tôi chỉ có thể trữ ở mức vừa đủ để sản xuất dù biết giá sẽ tiếp tục tăng" - ông nói.

Ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc một công ty may túi vải tại TP HCM, cũng cho biết hàng loạt nhà cung cấp thông báo đang lên kế hoạch điều chỉnh giá trong thời gian tới. "Tôi đang làm việc với khách hàng và nhà cung cấp để tìm cách tối ưu chi phí, giữ giá ở mức hợp lý nhất có thể. Nếu cứ thuận theo đà tăng của giá xăng dầu thì DN khó có thể kinh doanh được vì chi phí tăng quá đột biến" - ông Trung chia sẻ.

Tương tự, giám đốc một DN chế biến thực phẩm tại TP Cần Thơ than nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu bất ngờ báo giá tăng hoặc thông báo hết hàng một số chủng loại đang mua. "Tôi lo nhiều nhà cung cấp cố tình ghim hàng để đón đầu xu hướng giá tăng. Hiện, tôi đang làm việc thêm với nhiều nhà cung cấp để có giá tối ưu. Sức mua đầu năm rất yếu, nếu giờ DN cũng tăng giá không biết có giữ được doanh số không" - chủ DN này than.

Ở góc độ DN lớn, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, cho biết trong bối cảnh xung đột địa chính trị, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá năng lượng, chi phí đầu vào có thể tăng nhưng tập đoàn chủ trương tiết giảm các chi phí nội bộ khác để bù đắp, quyết tâm giữ mức giá ổn định trong khả năng chịu đựng của người tiêu dùng. Đây được xem là vấn đề uy tín thương hiệu và trách nhiệm với cộng đồng. "TH nhìn nhận biến động toàn cầu là cơ hội cho các nhà sản xuất nội địa có giá trị thực. Bên cạnh đó, TH không ngừng đầu tư vào các sản phẩm mới và mở rộng thị trường mới ngoài Việt Nam" - ông Hải nói.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM), cho biết đang theo dõi sát giá cả tại chợ để kịp thời phát hiện những bất thường. Theo ông, trong ngày 9-3, lượng hàng về chợ đạt 2.177 tấn, tăng nhẹ 2% so với ngày trước. Giá trái cây tại chợ ổn định như ngày trước trong khi một số loại rau, quả, như bắp cải tròn, bầu, bí đao, cải thảo giá tăng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá sỉ tại chợ khá rẻ, như: bắp cải tròn chỉ 9.000 đồng/kg, bầu và bí đao cùng 12.000 đồng/kg, còn cải thảo 8.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Minh Đức, một thương nhân ở chợ, cho biết giá cước vận chuyển tăng nhưng chợ ế, nhiều mặt hàng có giá dưới 10.000 đồng/kg, hàng bán ra rất chậm. Tương tự, một số tiểu thương nhỏ lẻ tại TP HCM xác nhận giá xăng dầu tăng nhưng chưa ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động kinh doanh ở chợ. Vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận giữ giá bán để tránh mất khách trong bối cảnh sức mua còn thận trọng. 

Đề nghị hàng không quốc tế áp dụng cơ chế linh hoạt

Sáng 9-3, tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về kế hoạch ứng phó với các tác động từ việc tăng giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông, ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu JetA1 hiện đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60%-70%.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho hay trước mắt, hãng sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ từ tháng 3, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu nhằm bảo đảm một phần nhu cầu khai thác trong tháng 4. Theo ông Trung, nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi, càng bay càng lỗ.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, đại diện Vietnam Airlines kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Bên cạnh đó, ngoài việc phân bổ slot tại Việt Nam, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không có tiếng nói với các nhà chức trách hàng không quốc tế nhằm áp dụng các cơ chế linh hoạt tương tự giai đoạn dịch COVID-19.

D.Ngọc


giá xăng dầu giá xăng dầu tăng vận chuyển hàng hóa điều chỉnh giá vận tải hàng hóa khách du lịch
