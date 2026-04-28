Doanh nghiệp kinh doanh vàng vay vàng trong dân: Không cấm nhưng ai dám cho vay?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đồng tiền Thông minh

Doanh nghiệp kinh doanh vàng vay vàng trong dân: Không cấm nhưng ai dám cho vay?

Theo Nguyễn Lê/Vietnamnet

Doanh nghiệp vay vàng trong dân là việc không bị cấm theo quy định, nhưng rủi ro lớn khiến cả người vay lẫn cho vay đều dè chừng.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trang sức được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận phù hợp với pháp luật dân sự để phục vụ sản xuất. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về cơ chế, cách thức huy động, thu mua vàng trong dân.

Rủi ro khó lường

Chia sẻ với PV VietNamNet, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, cho biết việc doanh nghiệp vay vàng trong dân là quan hệ dân sự; pháp luật từ trước đến nay không cấm và cũng chưa có quy định điều chỉnh cụ thể.

Trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động huy động và cho vay bằng vàng bị cấm do rủi ro lớn. Tuy nhiên, ngoài hệ thống ngân hàng, các giao dịch liên quan đến vàng như góp vốn, vay mượn, tặng cho, trao đổi, mua bán hoặc dùng vàng làm tài sản bảo đảm đều không bị cấm.

Theo ông Đức, pháp luật hiện chỉ cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, đồng thời quy định hoạt động “kinh doanh vàng, trừ vàng trang sức, mỹ nghệ” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phải có giấy phép (xếp thứ 192 trong Luật Đầu tư năm 2025).

Theo ông Đức, pháp luật không cấm việc các bên tự thỏa thuận vay vàng (trừ trường hợp thuộc hoạt động “kinh doanh vàng” thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định). Tuy nhiên, rủi ro của hình thức này là rất lớn, cả về nguồn cung lẫn biến động giá.

Ông đặt vấn đề: nếu đến hạn mà không thể trả, liệu ai dám vay và ai sẵn sàng cho vay?

img

Theo chuyên gia, hoạt động vay vàng đối mặt với rủi ro rất lớn và khó kiểm soát.

Nếu giá vàng ổn định hoặc giảm, rủi ro không lớn. Tuy nhiên, khi giá biến động mạnh, thậm chí tăng đột biến, bên vay rất dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán bằng vàng hoặc quy đổi ra tiền.

Ông dẫn chứng, báo chí mới đây đưa tin về Công ty CP Thủy hải sản Sài Gòn (APT) không thể trả được khoản nợ vay Southern Bank (nay là Sacombank) 5.833 lượng vàng SJC, tại thời điểm giá vàng SJC 17,66 triệu đồng/lượng, trị giá quy đổi là 103 tỷ đồng. Đến cuối năm ngoái, giá vàng đã lên tới 152,8 triệu đồng/lượng, trị giá quy đổi là 891,28 tỷ đồng, tăng 8,65 lần.

“Doanh nghiệp thường vay với quy mô lớn thì ngay cả khi không có lãi hoặc lãi thấp, rủi ro vẫn quá lớn. Cả hai phía doanh nghiệp và người dân đều cần hết sức thận trọng với rủi ro tiềm ẩn quá lớn như vậy”, ông Đức nhấn mạnh.

Do đó, doanh nghiệp có thể thực hiện nếu đánh giá khả thi và bảo đảm khả năng trả nợ bằng vàng. Tuy nhiên, ông Đức lưu ý Nhà nước cần có cảnh báo rõ ràng về rủi ro đối với người dân.

Thiếu kiểm soát có thể kích hoạt chu kỳ ‘vàng hóa’ mới

Còn TS Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế cho hay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lượng vàng tích trữ trong dân rất lớn, song phần lớn nguồn lực này chưa tham gia vào chu trình sản xuất - kinh doanh, chưa tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong khi đó, các doanh nghiệp chế tác vàng trang sức vẫn phải mua nguyên liệu theo giá thị trường, chịu áp lực vốn lớn và phụ thuộc vào nguồn cung hợp pháp đang được kiểm soát chặt chẽ. Nếu có cơ chế vay vàng trong dân, doanh nghiệp có thể giảm áp lực vốn lưu động, mở rộng quy mô sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành kim hoàn - mỹ nghệ, lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo ông Nhân, tính khả thi của đề xuất không nằm ở khía cạnh dân sự, bởi quan hệ vay mượn tài sản là phù hợp với quy định pháp luật, mà chủ yếu ở góc độ quản lý tiền tệ và ổn định thị trường vàng, thuộc phạm vi điều tiết của Chính phủ và cơ quan quản lý.

“Thực tế cho thấy, các cơ chế “vàng hóa” nền kinh tế nếu không được thiết kế chặt chẽ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro: hình thành thị trường vàng song song, gia tăng đầu cơ, tạo áp lực lên tỷ giá và làm suy yếu vai trò của tiền đồng trong lưu thông. Nếu cho vay vàng tự do theo thỏa thuận, nguy cơ biến tướng thành hoạt động huy động vàng quy mô lớn, tương tự hoạt động ngân hàng nhưng nằm ngoài hệ thống giám sát tài chính”, ông Nhân nói.

Vì vậy, theo chuyên gia, đề xuất chỉ có thể triển khai khi đi kèm một “hàng rào thể chế” rõ ràng: giới hạn đối tượng vay (chỉ doanh nghiệp chế tác), giới hạn mục đích sử dụng (chỉ phục vụ sản xuất trang sức), bắt buộc đăng ký, báo cáo và chịu sự giám sát; đồng thời không cho phép biến tướng quan hệ vay vàng thành hoạt động tín dụng trá hình.

Nếu được thiết kế hợp lý, đây có thể là cách thức huy động nguồn lực vàng trong dân phục vụ sản xuất thay vì đầu cơ. Ngược lại, nếu thiếu kiểm soát, chính cơ chế này có thể trở thành điểm khởi phát cho một chu kỳ “vàng hóa” mới. Vì vậy, vấn đề không phải là có cho vay vàng hay không, mà là thiết kế cơ chế quản lý như thế nào để vừa khai thác hiệu quả nguồn lực, vừa bảo đảm ổn định tiền tệ quốc gia.

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức nói thẳng việc kiến nghị Chính phủ ban hành quy định riêng cho hoạt động này là không cần thiết.

“Nguyên tắc của pháp luật là những gì không cấm thì người dân được làm. Nếu ban hành thêm quy định để “cho phép” chẳng khác nào tự “mua dây buộc mình”, đi ngược lại tinh thần tự do kinh doanh, cắt giảm giấy phép con và điều kiện kinh doanh. Đồng thời, điều này còn có thể gây hiểu nhầm rằng việc vay vàng đã được Nhà nước “cấp phép” hoặc “bảo đảm””, vị luật sư lưu ý.

Về lãi suất, do không phải vay tiền nên hoạt động này không bị điều chỉnh bởi quy định trần lãi suất trong Bộ luật Dân sự, các bên có thể thỏa thuận tự do.

Luật sư Trương Thanh Đức cũng đánh giá, đây không phải là giải pháp tốt để huy động nguồn lực. Thay vào đó, cần khuyến khích người dân bán vàng để lấy vốn làm ăn hay đầu tư vào các kênh như góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản hoặc gửi tiền ngân hàng, qua đó đưa nguồn lực vào lưu thông, sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, vàng là tài sản có giá trị cao, gọn nhẹ, dễ quản lý và thanh khoản tốt, nên có thể được sử dụng hiệu quả trong các giao dịch bảo đảm như cầm cố, đặt cọc, ký cược cho các khoản vay, nghĩa vụ bảo lãnh và nhiều nghĩa vụ dân sự khác, thay vì để “nằm chết” trong két.

img

Tin liên quan

Băn khoăn với đề xuất vay vàng trong dân

Băn khoăn với đề xuất vay vàng trong dân

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể kéo theo hàng loạt rủi ro vĩ mô

Chuyên gia cảnh báo 3 rủi ro lớn nếu cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân

(NLĐO) - Vấn đề cốt lõi không phải là để doanh nghiệp vay vàng trong dân mà là tìm cách chuyển hóa nguồn vàng này thành nguồn lực cho nền kinh tế

Kiến nghị cho doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận

(NLĐO) – VGTA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về cơ chế huy động và mua bán vàng trong dân làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo