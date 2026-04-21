Chuyên gia cảnh báo 3 rủi ro lớn nếu cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyên gia cảnh báo 3 rủi ro lớn nếu cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) - Vấn đề cốt lõi không phải là để doanh nghiệp vay vàng trong dân mà là tìm cách chuyển hóa nguồn vàng này thành nguồn lực cho nền kinh tế

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cụ thể hóa chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. 

Đáng chú ý, VGTA đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận để phục vụ sản xuất - kinh doanh vàng trang sức, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự.

Theo VGTA, cần xác định rõ các chủ thể tham gia giao dịch vàng, bao gồm cá nhân mua bán không mang tính kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vàng. Việc phân định này sẽ làm cơ sở thống nhất trong áp dụng các quy định về hóa đơn, thuế, thanh toán, góp phần khơi thông nguồn vàng trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế - TS Lê Bá Chí Nhân đưa ra quan điểm thận trọng, thậm chí trái chiều với đề xuất trên.

*Phóng viên: Theo ông, có nên cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận?

Những rủi ro Khi doanh nghiệp vay vàng trong dân và ảnh hưởng đến kinh tế 2026 - Ảnh 2.

- TS Lê Bá Chí Nhân: Việt Nam từng trải qua giai đoạn “vàng hóa” nền kinh tế rất nặng nề. Khi đó, hệ thống ngân hàng huy động vàng, cho vay vàng; doanh nghiệp vay vàng để kinh doanh, còn người dân coi vàng như phương tiện thanh toán song song với VND. 

Hệ quả là chính sách tiền tệ bị suy yếu, tỉ giá chịu áp lực lớn, hệ thống ngân hàng đối mặt rủi ro mất cân đối kỳ hạn và biến động giá vàng.

Vì vậy, Nghị định 24/2012 ra đời với mục tiêu chấm dứt tình trạng vàng hóa, đưa vàng ra khỏi lưu thông tín dụng.

Nếu nay cho phép doanh nghiệp vay vàng trực tiếp từ người dân với lãi suất thỏa thuận, về bản chất là mở lại kênh tín dụng bằng vàng dưới một hình thức khác. Điều này tiềm ẩn 3 rủi ro vĩ mô lớn.

Thứ nhất là rủi ro hệ thống. Doanh nghiệp vay vàng nhưng doanh thu lại bằng tiền đồng. Khi giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp không chỉ chịu rủi ro kinh doanh mà còn gánh thêm rủi ro tài chính. Nếu mất khả năng trả nợ, thiệt hại sẽ chuyển sang phía người dân.

Thứ hai là làm suy yếu vai trò của tiền đồng. Khi vàng trở thành công cụ sinh lãi, người dân có xu hướng nắm giữ vàng thay vì gửi tiết kiệm bằng VND, đi ngược nỗ lực củng cố niềm tin vào tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ ba là hình thành một “thị trường tín dụng ngầm bằng vàng” rất khó kiểm soát, khi Nhà nước không thể giám sát quy mô, dòng tiền và mức độ rủi ro.

Theo tôi, vấn đề cốt lõi không phải là tạo điều kiện để doanh nghiệp vay vàng trong dân mà là tìm cách chuyển hóa nguồn vàng ấy thành nguồn lực cho nền kinh tế một cách an toàn, thông qua hệ thống tài chính chính thức dưới sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Những rủi ro Khi doanh nghiệp vay vàng trong dân và ảnh hưởng đến kinh tế 2026 - Ảnh 3.

VGTA đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận để phục vụ sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự. Ảnh: Tấn Thạnh

* Nếu coi đây là giao dịch dân sự, rủi ro sẽ như thế nào, thưa ông?

- Xét bề ngoài, đây là giao dịch dân sự. Nhưng trong bối cảnh chính sách chống vàng hóa hiện nay, nó tiềm ẩn rủi ro vĩ mô.

Trước hết là rủi ro giá vàng. Khi giá vàng tăng mạnh, nghĩa vụ trả nợ có thể vượt xa khả năng tài chính, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán không phải do thua lỗ mà do “sốc giá vàng”.

Tiếp đó là rủi ro đối với người dân. Khác với gửi tiền vào ngân hàng, các khoản cho vay vàng dân sự không có bảo hiểm, không có cơ chế giám sát hay chuẩn mực quản trị rủi ro. Khi doanh nghiệp vỡ nợ, người cho vay gần như phải tự gánh toàn bộ thiệt hại.

Bên cạnh đó là rủi ro pháp lý. Khi giá vàng biến động mạnh, tranh chấp liên quan đến quy đổi giá trị, thời điểm thanh toán, lãi suất hay chất lượng vàng sẽ phát sinh phức tạp, gây áp lực lên hệ thống tòa án.

Ở tầm chính sách, nguy cơ lớn nhất là hình thành một thị trường tín dụng bằng vàng ngoài kiểm soát. Khi vàng có thể sinh lãi, dòng tiền sẽ dịch chuyển khỏi hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều hành lãi suất, tỉ giá và chính sách tiền tệ.

Tin liên quan

Vì sao giá vàng trong nước "đứng yên" dù giá thế giới biến động rất mạnh?

Vì sao giá vàng trong nước "đứng yên" dù giá thế giới biến động rất mạnh?

(NLĐO) - Giá vàng trong nước chững lại những ngày qua, giao dịch ở mức 170-172 triệu đồng/lượng, từ đó thu hẹp thêm cách biệt với giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, 21-4: Lại tăng vọt

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 21-4, bật tăng mạnh mẽ khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát có thể đi lên.

Tối 20-4, giá vàng "quay xe" tăng nhanh

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng hàng chục USD/ounce vào cuối ngày, vượt xa mốc 4.800 USD/ounce.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo