Doanh nghiệp ngành điện lãi khủng, thu nhập nhân viên tăng mạnh

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần 2.367 tỉ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 422 tỉ đồng, tăng gần 470% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, động lực chính thúc đẩy lợi nhuận tăng mạnh đến từ mảng sản xuất điện. Cụ thể, doanh thu sản xuất điện tăng 583 tỉ đồng (33%), trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 194 tỉ đồng (tương ứng 11%).

Cả năm 2025, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt doanh thu thuần 7.803 tỉ đồng, tăng 31% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.000 tỉ đồng, tăng 1.105% so với năm ngoái, hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu năm và vượt tới 260% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhân kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025

Cùng với kinh doanh tăng mạnh, quy mô tài sản của doanh nghiệp này cũng tăng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 9.124 tỉ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 3.779 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Tính đến cuối năm 2025, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có 170 cán bộ - công nhân viên. Trong năm, doanh nghiệp chi 40,7 tỉ đồng để trả lương cho đội ngũ quản lý (tăng 57% so với năm ngoái), bình quân mỗi người nhận khoảng 239,7 triệu đồng/năm, tương đương gần 20 triệu đồng/tháng (tăng hơn 7 triệu đồng/tháng).

Trong khi đó, ở cấp lãnh đạo, ông Uông Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT, có thu nhập 1,35 tỉ đồng (tăng hơn 9% so với năm ngoái), tương ứng 113 triệu đồng/tháng. Ông Ngô Đức Nhân, Tổng Giám đốc, nhận 1,34 tỉ đồng (tăng 8,5%), tương ứng gần 112 triệu đồng/tháng.

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hiện là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NT2 đang ở vùng giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây, đạt 26.100 đồng.

Liên quan đến doanh nghiệp điện, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) cũng vừa có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2025 đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng ký mới năm 2025 đạt 835,1 tỉ đồng, tăng gần 198% so với năm 2024, là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Các chỉ tiêu khác đều vượt xa kế hoạch, như: doanh thu đạt 710,1 tỉ đồng, vượt 29,1% kế hoạch và tăng 25,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 150,75 tỉ đồng, vượt 58,0% kế hoạch và tăng 72,3%.

PECC1 cho biết song song với hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt khoảng 31,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với năm 2024.

Kết quả tăng trưởng đột phá này được ghi nhận trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động của PECC1, trong đó lĩnh vực nhiệt điện ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 266,6%, cho thấy năng lực khai thác hiệu quả của công ty đối với các dự án nhiệt điện than, LNG và các dự án chuyển tiếp.

Song song đó, PECC1 từng bước tham gia lĩnh vực điện hạt nhân, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân và một số dự án nghiên cứu chuyên sâu khác...