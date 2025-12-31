Sân bay Nội Bài tấp nập đón khách chiều cuối năm

Chiều 31-12-2025, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận không khí nhộn nhịp khi dòng hành khách trong và ngoài nước đổ về làm thủ tục cho những chuyến bay cuối cùng của năm. Các khu vực ga đi, ga đến liên tục kín người, song trật tự và thông thoáng nhờ sự điều tiết linh hoạt của nhà ga.

Trong ngày cuối năm, Nội Bài phục vụ 676 lượt chuyến bay, hơn 110.000 lượt khách. Có những khung giờ Nhà ga T1 đông kín. Ảnh: Phan Công

Trong ngày cuối năm, Nội Bài khai thác tổng cộng 676 lượt chuyến bay, gồm 345 chuyến quốc nội và 331 chuyến quốc tế. Sản lượng hành khách đạt hơn 110.000 lượt, trong đó khoảng 62.000 khách nội địa và 48.000 khách quốc tế. Dù lượng khách tăng cao, các khâu check-in, soi chiếu an ninh và lên tàu bay vẫn diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đà tăng trưởng này phản ánh nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân dịp cuối năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Trên cơ sở đó, sân bay dự báo sản lượng vận chuyển trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31-12-2025 đến 4-1-2026) sẽ tăng khoảng 5-10% so với ngày thường.

Ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 4-1-2026, khi Nội Bài phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách và 650 chuyến bay, tăng lần lượt 12,5% và 9% so với lịch bay thường lệ mùa Đông 2025. Đáng chú ý, sản lượng khách quốc tế có thể chạm mốc 50.000 lượt - mức cao nhất từ trước đến nay tại sân bay này, trong khi khách nội địa ước đạt khoảng 65.000 lượt, tăng 14,5%.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự phục hồi rõ nét của các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, đồng thời ghi nhận sự gia nhập thị trường của hãng hàng không mới Sun Phú Quốc Airways, bắt đầu khai thác thương mại tại Nội Bài. Ở mảng quốc tế, lịch bay mùa Đông 2025 cho thấy đà tăng trưởng ổn định với nhiều hãng mới mở đường bay đến Hà Nội như Hainan Airlines, Shandong Airlines, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Spring Airlines…, bên cạnh việc các hãng hiện hữu tăng tần suất.

Trước áp lực tăng cao dịp cao điểm, Nội Bài đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, công nghệ và tổ chức khai thác. Điểm nhấn là việc đưa vào vận hành các hạng mục mở rộng nhà ga T2 từ giữa tháng 12-2025, gồm hệ thống quầy làm thủ tục, kiosk check-in và khu gửi hành lý tự động, giúp nâng công suất phục vụ hành khách quốc tế và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Song song đó, sân bay duy trì mô hình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) nhằm tối ưu khai thác hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ. Hệ thống thu phí không dừng được vận hành đồng bộ tại các làn ra vào, cùng với việc tăng cường nhân lực, mở tối đa các điểm soi chiếu khi cần thiết và ứng dụng công nghệ AI trong phát thanh, chỉ dẫn chuyến bay.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, đến sân bay sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hành lý đúng quy định, đồng thời hạn chế người đưa tiễn để góp phần giảm áp lực cho nhà ga trong những ngày cao điểm đầu năm mới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chiều 31-12-2025:

Dòng người kiên nhân xếp hàng tại Nhà ga hành khách T1. Ảnh: Phan Công

Những ngày cao điểm, lực lượng chức năng làm việc hết công suất. Ảnh: Phan Công

Nhiều hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh truyền thống. Ảnh: Phan Công

Hành khách kiên nhẫn xếp hàng làm thủ tục. Ảnh: Phan Công

Dòng xe đổ về Cảng HKQT Nội Bài trong ngày cuối năm 2025. Ảnh: Phan Công