Kinh tế

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dự kiến lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch xấp xỉ 140.000 lượt - mức kỷ lục, vượt xa kế hoạch.

Ngày 4-1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết căn cứ theo lịch bay khai thác của các hãng hàng không, trong ngày hôm nay sẽ có 809 chuyến bay đi, đến sân bay này. 

Tổng lượng khách dự kiến qua sân bay xấp xỉ 140.000 lượt, tăng mạnh so với mức dự báo 135.000 lượt khách trước đó.

Trong đó, khách quốc nội đến hơn 42.000 lượt, áp đảo so với con số khoảng 35.000 lượt khách quốc nội đi. Số lượng chuyến bay quốc nội đến cũng cao hơn nhiều so với chuyến bay quốc tế, phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế hơn 62.000 lượt người phản ánh tín hiệu tăng trưởng tích cực của thị trường hàng không, du lịch ngay dịp đầu năm mới 2026.

Người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết , sân bay Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục - Ảnh 2.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách kỷ lục trong ngày hôm nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao và đạt mức kỷ lục trong ngày hôm nay, nhưng không còn tình trạng ùn ứ hoặc khách quá đông đúc. Kể từ khi nhà ga T3 được đưa vào khai thác, giúp giảm nhiệt đáng kể cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện 6 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang khai thác tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Nhà ga T1 đến nay chỉ còn phục vụ các chặng nội địa của Vietjet giúp không gian khai thác và phục vụ hành khách trở nên thông thoáng hơn.

Các hãng hàng không khuyến khích hành khách sử dụng hệ thống làm thủ tục trực tuyến và kiosk tự động để rút ngắn thời gian chờ đợi tại khu vực soi chiếu an ninh. Trong những ngày cao điểm, khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ùn ứ cục bộ tại nhà ga…

Ngày 4-1, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways cho biết hành khách đã có thể làm thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học trên ứng dụng di động, được liên kết với ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), thay thế dần việc xuất trình giấy tờ truyền thống tại sân bay. Đây là hãng hàng không thứ 3 tại Việt Nam hoàn tất và đưa vào vận hành tính năng này (sau Vietnam Airlines và Vietjet) mang lại trải nghiệm an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng.

Người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết , sân bay Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục - Ảnh 3.

Sau khi làm thủ tục bay trực tuyến liên kết với ứng dụng VNeID, hành khách có thể đến cổng kiểm soát an ninh ở sân bay để thực hiện nhận diện khuôn mặt tự động


