Kinh tế

Doanh nghiệp TPHCM sắp có cơ hội huy động vốn trên sàn chứng khoán London

Tin, video: Thái Phương

(NLĐO) – Fintech Hub sẽ trở thành nơi thử nghiệm các mô hình tài chính mới thông qua cơ chế thử nghiệm sandbox - bệ phóng cho doanh nghiệp tiếp cận vốn quốc tế

Ngày 14-4, Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TPHCM do Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) tổ chức, tại tòa nhà Saigon Marina IFC, TP HCM.

Tại sự kiện, Fintech Hub - cấu phần cốt lõi của VIFC-HCMC đã chính thức ra mắt, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết việc ra mắt Fintech Hub là một bước đi rất quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính của thành phố. TPHCM đã chủ động định vị mình không chỉ là một trung tâm tài chính truyền thống mà là một trung tâm tài chính thế hệ mới, có khả năng kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra những lợi thế ngành hàng khác biệt.

"Việc hợp tác với Sở giao dịch chứng khoán London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, là một bước đi chiến lược. Đây không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch và hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu" – ông Nguyễn Công Vinh nói.

Fintech Hub - bước tiến mới tại trung tâm tài chính quốc tế TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động huy động vốn xuyên biên giới, bao gồm phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính trên thị trường London, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và nâng cao tiêu chuẩn minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

Fintech Hub - bước tiến mới tại trung tâm tài chính quốc tế TPHCM năm 2026 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và lãnh đạo HDBank trao thỏa thuận hợp tác

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, cho biết quan hệ hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London không chỉ hướng tới việc huy động vốn, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững.

"TPHCM luôn cải cách mạnh mẽ, tạo lập môi trường thuận lợi nhất để các ý tưởng đổi mới được thử nghiệm, các mô hình mới được triển khai và các cơ hội mới được hình thành" – ông Nguyễn Công Vinh nói.

Bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London, chia sẻ Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Mới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt bước tiến trong lộ trình nâng hạng từ FTSE Fussell, là tín hiệu để nhà đầu tư quốc tế thấy sự bền vững và sẵn sàng rót vốn vào.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM, các ngân hàng không chỉ là trung gian tài chính mà đang trở thành những nền tảng cân đối công nghệ và hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của thị trường tài chính Việt Nam.

Hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không phải là một dự án ngắn hạn mà là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự kiên định, hợp tác và đổi mới liên tục. Trong tương lai, TPHCM sẽ không chỉ là một trung tâm tài chính của Việt Nam mà sẽ trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực, đóng góp vào vai trò kết nối các dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Châu Á.

Fintech Hub - cấu phần cốt lõi của VIFC-HCMC chính thức ra mắt


Fintech Hub - bước tiến mới tại trung tâm tài chính quốc tế TPHCM năm 2026 - Ảnh 4.

Trong khuôn khổ sự kiện, thỏa thuận hợp tác giữa VIFC-HCMC và Sở Giao dịch Chứng khoán London góp phần đặt nền tảng cho việc phát triển thị trường vốn theo chuẩn quốc tế trong khuôn khổ VIFC


(NLĐO) – TPHCM là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng, tăng 11 bậc và cao hơn Bangkok, Jakarta…

Nam A Bank sẽ thành lập ngân hàng trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

(NLĐO) – Cổ đông Nam A Bank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con, hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế

(NLĐO)- Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế thử nghiệm, thủ tục pháp lý...

trung tâm tài chính quốc tế TPHCM VIFC-HCMC Fintech Hub
