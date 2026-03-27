Kinh tế

TPHCM lọt tốp 3 trung tâm tài chính khu vực, vượt qua Bangkok, Jakarta

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – TPHCM là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng, tăng 11 bậc và cao hơn Bangkok, Jakarta…

Bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu GFCI 2026 (Global Financial Centres Index 39) vừa công bố cho thấy, TPHCM được ghi nhận là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng.

Cụ thể, thành phố đứng hạng 84 với 665 điểm, tăng 11 bậc (năm 2025 là hạng 95). Nổi bật, so với các nước ASEAN, TPHCM vươn lên vị trí thứ 3 (vượt Jakarta hạng 86, Bangkok hạng 100; chỉ xếp sau Singapore hạng 4, Kuala Lumpur hạng 42).

Ở phần đánh giá triển vọng, TPHCM còn được đưa vào nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên môn cho là sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới. Thành phố nhận 21 lượt nhắc trong vòng 24 tháng, đứng chung danh sách với các trung tâm tài chính quốc tế nổi bật như Dubai, Singapore, Riyadh, Astana, Abu Dhabi, Hong Kong hay Thượng Hải…

Global Financial Centres Index xây dựng bảng xếp hạng dựa trên 147 chỉ số định lượng và hơn 34.000 lượt đánh giá của giới chuyên môn, là kết quả của quá trình phân tích kỹ lưỡng, kết hợp dữ liệu khách quan và ý kiến của các chuyên gia, nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về khả năng cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu

- Ảnh 2.

TPHCM lọt tốp 3 trung tâm tài chính khu vực, vượt qua Bangkok, Jakarta trong bảng xếp hạng mới nhất

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) với Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt và Trung tâm Trọng tài quốc tế được thiết lập, kèm theo các ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10% trong 30 năm), di trú (visa 10 năm), sandbox fintech và thu hút nhân tài… góp phần tăng sức hút cho TPHCM trong vai trò một trung tâm tài chính quốc tế đang lên.

Thực tế, chỉ hơn một tháng sau lễ ra mắt VIFC-HCMC ngày 11-2 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trung tâm đã ghi nhận cam kết đầu tư mạnh mẽ. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, thông tin chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã ghi nhận các cam kết vốn khoảng 8,1 tỉ USD từ các tổ chức quốc tế và đối tác chiến lược.

"Đây không phải là những cam kết chung chung mà đều gắn với hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ cụ thể cho các dự án trong lĩnh vực tài chính hàng không, hàng hải, hạ tầng số và quỹ đầu tư. Ngoài dòng vốn đã cam kết, hiện có khoảng 10 tỉ USD từ quỹ VAPM của Singapore đang trong quá trình hoàn tất biên bản ghi nhớ và cấu trúc dự án… Những con số trên cho thấy năng lực trung chuyển vốn của TP HCM có thêm một lớp thanh khoản dài hạn, mở ra không gian lớn hơn cho các sản phẩm tài chính mới' – PGS.TS Nguyễn Hữu Huân kỳ vọng.

- Ảnh 3.

Trong bối cảnh không ít trung tâm tài chính xuống hạng thì TPHCM nổi lên là trung tâm đang lên của khu vực. Nguồn: GFCI


