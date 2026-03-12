HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế

Minh Chiến

(NLĐO)- Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế thử nghiệm, thủ tục pháp lý...

Chiều 12-3, phát biểu trực tuyến tại hội thảo "Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số" do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, cho rằng một trong những sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đó là thu hút được dòng vốn quốc tế để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong thời gian tới, từ nay cho đến năm 2045.

Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, phát biểu tại hội thảo

"Đây là một trong những mục tiêu và sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) trong thời gian tới"- ông Huân nêu rõ.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân cho biết hiện đã có Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và 8 nghị định liên quan. Đây là bộ khung pháp lý và cơ sở pháp lý để thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng như những chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với nhóm ưu đãi về mặt thuế quan, ông Huân cho biết ở trong IFC, sẽ có thuế suất ưu đãi hơn, thậm chí là ưu đãi hơn so với các trung tâm tài chính quốc tế ở trong khu vực.

Cụ thể, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lẫn thu nhập cá nhân trong vòng 4 năm đầu tiên (đến năm 2030). Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khoảng 10% so với mức 20% ở trong nước; so với Singapore là 17% thì chúng ta đang hấp dẫn hơn khá nhiều.

Tại IFC, ông Huân nhấn mạnh sẽ có cơ chế thử nghiệm (Sandbox). Theo đó, khung Sandbox là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Cơ chế này được thiết kế mở hơn so với các trung tâm tài chính truyền thống cũng như các trung tâm tài chính quốc tế ở trong khu vực.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhìn nhận, với cơ chế này, sẽ giúp Việt Nam trở thành một phòng thí nghiệm những sản phẩm dịch vụ tài chính mới, từ đó thu hút các công ty Fintech, các công ty đổi mới sáng tạo.

"Họ tham gia vào đây và họ có một môi trường, một hệ sinh thái để phát triển những sản phẩm dịch vụ tài chính mới và hướng ra khu vực cũng như toàn cầu. Đó là ưu đãi, chính sách để thu hút dòng vốn trong thời gian tới"- ông Huân nhấn mạnh.

Cùng dành sự quan tâm đến Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, ông Dương Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Chiến lược, Rủi Ro và Giao dịch, Deloitte Việt Nam, cho rằng cần xác định đúng vai trò của trung tâm này.

Theo ông Tùng, cần xác định vai trò của IFC với tư cách một "hệ điều hành" cho thị trường vốn quốc tế, thay vì chỉ là một "điểm đến". "Nếu vận hành hiệu quả, IFC có thể giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong cấu trúc giao dịch tài chính toàn cầu, đồng thời hỗ trợ quản trị các rủi ro liên quan đến tỉ giá, pháp lý, thuế và hội nhập"- ông Tùng nêu quan điểm

Vị chuyên gia cũng nêu kinh nghiệm quốc tế cho thấy các mô hình IFC thành công như DIFC (Dubai), ADGM (Abu Dhabi) hay AIFC (Astana) không chỉ dựa vào hạ tầng hiện đại hay ưu đãi thuế, mà quan trọng hơn là một gói thể chế và hệ sinh thái đồng bộ.

Về quản trị, ông Tùng kiến nghị IFC cũng cần hướng tới mô hình mở cửa có kiểm soát, với các cơ chế phòng chống rửa tiền, quản trị dòng vốn và bảo đảm an ninh dữ liệu. Việc kiểm soát rủi ro cần được thiết kế hợp lý để tránh tạo ra các điểm nghẽn trong quá trình vận hành thị trường.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng không kém là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính đồng bộ, bao gồm pháp lý, kiểm toán, định giá, ngân hàng đầu tư, tư vấn M&A, công nghệ và dữ liệu - tạo thành một "chuỗi cung ứng vô hình" hỗ trợ hoạt động của IFC.

nhà đầu tư nước ngoài ngân hàng nhà nước Bộ Tài chính thu hút vốn FDI trung tâm tài chính quốc tế
