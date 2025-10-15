Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình ứng dụng AI?

Trong khuôn khổ sự kiện The Makeover 2025: S-AI-LING AHEAD diễn ra ngày 15-10, Công ty CP Kết nối nhân tài – Talentnet phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR Club) đã công bố kết quả khảo sát "AI Reality Check: Doanh nghiệp Việt đang ở đâu?".

Khảo sát thu hút 741 người tham gia, trong đó 89% là nhân sự trong lĩnh vực HR và 69% thuộc nhóm dưới 40 tuổi – thế hệ trưởng thành trong thời kỳ bùng nổ công nghệ với những phát minh mang tính bước ngoặt như Internet hay AI.

"Vừa học, vừa làm" trên hành trình AI

Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia đã bắt đầu ứng dụng AI trong công việc, song mức độ hiệu quả còn khác nhau. Dù tần suất sử dụng giữa các nhóm tuổi không chênh lệch nhiều, những người có thâm niên lại thiếu tự tin hơn khi tham gia hoặc dẫn dắt các dự án liên quan đến AI.

Nhiều người thừa nhận ngành nhân sự vẫn đang "chậm chân" trong cuộc đua công nghệ, nhưng tin rằng lợi thế am hiểu con người, văn hóa tổ chức và chiến lược quản trị sẽ giúp họ nhanh chóng thích nghi, thậm chí dẫn dắt sự thay đổi mà AI mang lại.

Kết quả khảo sát cho thấy đa phần người tham gia đã sử dụng AI trong công việc, nhưng mức độ thành thục còn khác nhau. Nguồn: Talentnet

Theo báo cáo, 91% người tham gia đã sử dụng AI ở một mức độ nào đó trong công việc - con số cho thấy tốc độ đón nhận nhanh của người lao động Việt Nam trước làn sóng AI. Tuy nhiên, chỉ hơn 50% cảm thấy ứng dụng này thực sự mang lại hiệu quả, cho thấy doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo và hướng dẫn thực hành AI để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể.

Bước chuyển cần thiết trong kỷ nguyên AI

Một tín hiệu đáng mừng là 90% doanh nghiệp đã có hoặc đang xây dựng quy định nội bộ về việc sử dụng AI. Dẫu vậy, chỉ 14% cho biết các quy định này được áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Đa phần doanh nghiệp đều đã có hoặc đang xây dựng quy định về AI trong tổ chức (Ảnh minh họa). Nguồn: Pixabay

Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu điều chỉnh chính sách và quy trình nội bộ để thích ứng với làn sóng AI, song hiệu quả triển khai và khả năng truyền thông nội bộ vẫn là một thách thức. Nếu chỉ dừng lại ở nhóm lãnh đạo mà chưa lan tỏa đến toàn bộ nhân viên, AI khó có thể trở thành động lực thực sự cho chuyển đổi số.

Khi được hỏi về tác động của AI, 61% người tham gia cho rằng đây là "con dao hai lưỡi", 40% tin rủi ro có thể kiểm soát nếu doanh nghiệp có định hướng rõ ràng, và chỉ 20% vẫn hoài nghi về khả năng sinh lời của công nghệ này.

Nhìn chung, người lao động đa phần lạc quan vào tiềm năng của AI, dù vẫn còn thận trọng bởi những rủi ro nó có thể mang đến. Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp có thể mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ số hóa, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận AI là một công nghệ mới, vẫn còn những hạn chế và cần rèn giũa thêm để hoàn thiện.