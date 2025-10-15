Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình ứng dụng AI?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình ứng dụng AI?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Khảo sát của Talentnet chỉ ra hành trình chuyển đổi số và ứng dụng AI tại các doanh nghiệp Việt mới bắt đầu, nhưng đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực

Trong khuôn khổ sự kiện The Makeover 2025: S-AI-LING AHEAD diễn ra ngày 15-10, Công ty CP Kết nối nhân tài – Talentnet phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR Club) đã công bố kết quả khảo sát "AI Reality Check: Doanh nghiệp Việt đang ở đâu?".

Khảo sát thu hút 741 người tham gia, trong đó 89% là nhân sự trong lĩnh vực HR và 69% thuộc nhóm dưới 40 tuổi – thế hệ trưởng thành trong thời kỳ bùng nổ công nghệ với những phát minh mang tính bước ngoặt như Internet hay AI.

"Vừa học, vừa làm" trên hành trình AI

Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia đã bắt đầu ứng dụng AI trong công việc, song mức độ hiệu quả còn khác nhau. Dù tần suất sử dụng giữa các nhóm tuổi không chênh lệch nhiều, những người có thâm niên lại thiếu tự tin hơn khi tham gia hoặc dẫn dắt các dự án liên quan đến AI.

Nhiều người thừa nhận ngành nhân sự vẫn đang "chậm chân" trong cuộc đua công nghệ, nhưng tin rằng lợi thế am hiểu con người, văn hóa tổ chức và chiến lược quản trị sẽ giúp họ nhanh chóng thích nghi, thậm chí dẫn dắt sự thay đổi mà AI mang lại.

Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi AI? - Ảnh 1.

Kết quả khảo sát cho thấy đa phần người tham gia đã sử dụng AI trong công việc, nhưng mức độ thành thục còn khác nhau. Nguồn: Talentnet

Theo báo cáo, 91% người tham gia đã sử dụng AI ở một mức độ nào đó trong công việc - con số cho thấy tốc độ đón nhận nhanh của người lao động Việt Nam trước làn sóng AI. Tuy nhiên, chỉ hơn 50% cảm thấy ứng dụng này thực sự mang lại hiệu quả, cho thấy doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo và hướng dẫn thực hành AI để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể.

Bước chuyển cần thiết trong kỷ nguyên AI

Một tín hiệu đáng mừng là 90% doanh nghiệp đã có hoặc đang xây dựng quy định nội bộ về việc sử dụng AI. Dẫu vậy, chỉ 14% cho biết các quy định này được áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi AI? - Ảnh 2.

Đa phần doanh nghiệp đều đã có hoặc đang xây dựng quy định về AI trong tổ chức (Ảnh minh họa). Nguồn: Pixabay

Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu điều chỉnh chính sách và quy trình nội bộ để thích ứng với làn sóng AI, song hiệu quả triển khai và khả năng truyền thông nội bộ vẫn là một thách thức. Nếu chỉ dừng lại ở nhóm lãnh đạo mà chưa lan tỏa đến toàn bộ nhân viên, AI khó có thể trở thành động lực thực sự cho chuyển đổi số.

Khi được hỏi về tác động của AI, 61% người tham gia cho rằng đây là "con dao hai lưỡi", 40% tin rủi ro có thể kiểm soát nếu doanh nghiệp có định hướng rõ ràng, và chỉ 20% vẫn hoài nghi về khả năng sinh lời của công nghệ này.

Nhìn chung, người lao động đa phần lạc quan vào tiềm năng của AI, dù vẫn còn thận trọng bởi những rủi ro nó có thể mang đến. Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp có thể mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ số hóa, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận AI là một công nghệ mới, vẫn còn những hạn chế và cần rèn giũa thêm để hoàn thiện.

Tin liên quan

AI không lấy việc, trừ khi bạn ngừng học

AI không lấy việc, trừ khi bạn ngừng học

Doanh nghiệp luôn cần nhân lực, đặc biệt là những người biết sử dụng AI như công cụ hỗ trợ thông minh

AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ!

Nhà tuyển dụng cần một hồ sơ xin việc chân thực, cá nhân hóa chứ không chỉ "đẹp" về hình thức

Đừng để AI bỏ sót người tài

Kỷ nguyên tuyển dụng mới, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành "người gác cổng", quyết định số phận ứng viên trước khi nhà tuyển dụng gặp mặt

doanh nghiệp chuyển đổi số AI công nghệ AI bùng nổ công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo