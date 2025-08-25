AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ!

HUỲNH NHƯ thực hiện

Nhà tuyển dụng cần một hồ sơ xin việc chân thực, cá nhân hóa chứ không chỉ "đẹp" về hình thức

Với trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra bản hồ sơ xin việc (CV) bắt mắt trở nên vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, để CV thực sự ấn tượng, hấp dẫn nhà tuyển dụng lại là chuyện khác. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam (AICA), về vấn đề này.

.Phóng viên: Với việc AI có thể giúp tạo CV nhanh chóng và chỉn chu, theo ông, làm thế nào để ứng viên giữ được sự chân thật và khác biệt trong hồ sơ của mình?

AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ! - Ảnh 1.

Ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam

- Ông WILSON LIÊU: Ngày nay, chỉ cần vài thao tác, AI đã có thể giúp bất kỳ ai tạo ra một CV đúng chuẩn định dạng, thậm chí còn gợi ý cách trình bày thông tin chuyên nghiệp, nhờ đó tiết kiệm đáng kể thời gian cho ứng viên. 

Tuy nhiên, khi hầu hết CV đều "đẹp" như nhau, yếu tố tạo nên ấn tượng không còn nằm ở hình thức mà là nội dung, tính cá nhân hóa và giá trị thực mà ứng viên mang lại. Đây mới chính là điều nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu.

Theo tôi, có 3 yếu tố cốt lõi để một CV thật sự "sống động". Thứ nhất là tính xác thực. AI có thể hỗ trợ trau chuốt ngôn từ nhưng thông tin trong CV phải phản ánh đúng hành trình và trải nghiệm cá nhân. Nếu chỉ sao chép từ mẫu AI thì sẽ dễ rập khuôn, sáo rỗng và thiếu chiều sâu. Ngược lại, việc kể câu chuyện bằng chính trải nghiệm thật sẽ giúp ứng viên tạo dấu ấn khác biệt và gây dựng niềm tin.

Thứ hai là tính cá nhân hóa. Một CV hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu "bạn là ai" mà còn cần "giao tiếp" trực tiếp với vị trí ứng tuyển và văn hóa doanh nghiệp. 

Ứng viên có thể tận dụng AI để phân tích bản mô tả công việc (JD), từ đó điều chỉnh CV nhằm làm nổi bật kỹ năng, thành tích và kinh nghiệm phù hợp. Việc tùy chỉnh này thể hiện ứng viên đã thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ bản mô tả công việc và hiểu rõ yêu cầu vị trí. Đây là yếu tố then chốt giúp CV trở nên thuyết phục và nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ! - Ảnh 2.

Một bản CV “xác thực - cá nhân hóa - được chứng thực” luôn nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng.Ảnh: HUỲNH NHƯ

Thứ ba là tính chứng thực. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, lời khẳng định "tôi giỏi" không còn đủ. Nhà tuyển dụng cần những bằng chứng cụ thể như: dự án đã triển khai, sản phẩm mẫu, chỉ số KPI (đánh giá hiệu quả công việc) đạt được hoặc phản hồi từ khách hàng. AI có thể hỗ trợ trình bày các số liệu này trực quan hơn, giúp xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio) hấp dẫn, biến lời nói thành minh chứng rõ ràng và thuyết phục về năng lực ứng viên.

.Vì sao tính cá nhân hóa lại được xem là yếu tố quyết định sự thành bại của một CV và ứng viên nên dùng AI thế nào để phân tích JD hiệu quả?

- AI có thể trở thành một "trợ lý" đắc lực, giúp ứng viên gợi ý bố cục, tối ưu ngôn từ, thậm chí bổ sung hình minh họa để CV trở nên chuyên nghiệp và bắt mắt hơn. Tuy vậy, AI không thể thay thế tư duy chiến lược, sự am hiểu bản thân và hành trình nghề nghiệp độc nhất của mỗi người.

Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên biết tận dụng công nghệ như công cụ hỗ trợ, từ đó làm nổi bật năng lực và câu chuyện riêng của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Bởi lẽ, một CV thực sự xuất sắc không đơn thuần là sản phẩm của công nghệ, mà còn là sự cộng hưởng hài hòa giữa sự tinh gọn mà AI mang lại và dấu ấn cá nhân không thể sao chép của ứng viên.

.Ngoài kỹ năng, nhà tuyển dụng thường quan tâm đến yếu tố cụ thể nào để tin tưởng vào năng lực ứng viên?

- Ứng viên có thể gia tăng sức nặng cho CV bằng cách đưa vào những minh chứng cụ thể như dự án đã thực hiện, KPI đạt được, sản phẩm mẫu hoặc đánh giá từ khách hàng và cấp trên. Đây là những dẫn chứng trực tiếp, thuyết phục hơn nhiều so với các mô tả chung chung.

Trong bối cảnh công nghệ lên ngôi, khi nhà tuyển dụng phải xem hàng trăm hồ sơ xin việc thì sự khác biệt không đến từ công cụ, mà từ cách mỗi người kể câu chuyện nghề nghiệp của chính mình.

Bên cạnh đó, các công cụ như Canva, ChatGPT hay Gamma AI… có thể hỗ trợ tạo bố cục rõ ràng, trực quan và bắt mắt, giúp CV dễ dàng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là ứng viên cần phân bổ thời gian hợp lý - chỉ nên dành khoảng 30% cho phần thiết kế, còn 70% tập trung cho việc nghiên cứu JD, lựa chọn và viết nội dung phù hợp, đồng thời kiểm tra kỹ tính chính xác của thông tin.

Một bản CV "đẹp" chưa chắc đã mang lại lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, một bản CV chân thực, thể hiện rõ sự phù hợp với vị trí ứng tuyển và có minh chứng cụ thể về năng lực chắc chắn sẽ giúp ứng viên nổi bật và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. 

Tin liên quan

Đâu là những rào cản trong hành trình tìm việc của lao động trẻ?

Đâu là những rào cản trong hành trình tìm việc của lao động trẻ?

(NLĐO) - Lao động trẻ là nguồn lực then chốt nhưng cần khắc phục việc thiếu kinh nghiệm, kỹ năng mềm, định hướng và khả năng thích ứng chuyển đổi số

Cẩn trọng khi tìm việc làm thời vụ hè

Những chiêu trò lừa đảo tuyển dụng ngày càng tinh vi, đối tượng xấu mạo danh cả các thương hiệu lớn khiến nhiều sinh viên và người lao động mắc bẫy

Tiêu chí ưu tiên khi tuyển dụng

Thị trường lao động đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tiêu chí tuyển dụng

trí tuệ nhân tạo văn hóa doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh xin việc hồ sơ tìm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo