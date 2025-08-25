AI tạo hồ sơ xin việc: "Đẹp" thôi chưa đủ!

Với trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra bản hồ sơ xin việc (CV) bắt mắt trở nên vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, để CV thực sự ấn tượng, hấp dẫn nhà tuyển dụng lại là chuyện khác. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam (AICA), về vấn đề này.

.Phóng viên: Với việc AI có thể giúp tạo CV nhanh chóng và chỉn chu, theo ông, làm thế nào để ứng viên giữ được sự chân thật và khác biệt trong hồ sơ của mình?

Ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam

- Ông WILSON LIÊU: Ngày nay, chỉ cần vài thao tác, AI đã có thể giúp bất kỳ ai tạo ra một CV đúng chuẩn định dạng, thậm chí còn gợi ý cách trình bày thông tin chuyên nghiệp, nhờ đó tiết kiệm đáng kể thời gian cho ứng viên.

Tuy nhiên, khi hầu hết CV đều "đẹp" như nhau, yếu tố tạo nên ấn tượng không còn nằm ở hình thức mà là nội dung, tính cá nhân hóa và giá trị thực mà ứng viên mang lại. Đây mới chính là điều nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu.

Theo tôi, có 3 yếu tố cốt lõi để một CV thật sự "sống động". Thứ nhất là tính xác thực. AI có thể hỗ trợ trau chuốt ngôn từ nhưng thông tin trong CV phải phản ánh đúng hành trình và trải nghiệm cá nhân. Nếu chỉ sao chép từ mẫu AI thì sẽ dễ rập khuôn, sáo rỗng và thiếu chiều sâu. Ngược lại, việc kể câu chuyện bằng chính trải nghiệm thật sẽ giúp ứng viên tạo dấu ấn khác biệt và gây dựng niềm tin.

Thứ hai là tính cá nhân hóa. Một CV hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu "bạn là ai" mà còn cần "giao tiếp" trực tiếp với vị trí ứng tuyển và văn hóa doanh nghiệp.

Ứng viên có thể tận dụng AI để phân tích bản mô tả công việc (JD), từ đó điều chỉnh CV nhằm làm nổi bật kỹ năng, thành tích và kinh nghiệm phù hợp. Việc tùy chỉnh này thể hiện ứng viên đã thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ bản mô tả công việc và hiểu rõ yêu cầu vị trí. Đây là yếu tố then chốt giúp CV trở nên thuyết phục và nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Một bản CV “xác thực - cá nhân hóa - được chứng thực” luôn nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng.Ảnh: HUỲNH NHƯ

Thứ ba là tính chứng thực. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, lời khẳng định "tôi giỏi" không còn đủ. Nhà tuyển dụng cần những bằng chứng cụ thể như: dự án đã triển khai, sản phẩm mẫu, chỉ số KPI (đánh giá hiệu quả công việc) đạt được hoặc phản hồi từ khách hàng. AI có thể hỗ trợ trình bày các số liệu này trực quan hơn, giúp xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio) hấp dẫn, biến lời nói thành minh chứng rõ ràng và thuyết phục về năng lực ứng viên.

.Vì sao tính cá nhân hóa lại được xem là yếu tố quyết định sự thành bại của một CV và ứng viên nên dùng AI thế nào để phân tích JD hiệu quả?

- AI có thể trở thành một "trợ lý" đắc lực, giúp ứng viên gợi ý bố cục, tối ưu ngôn từ, thậm chí bổ sung hình minh họa để CV trở nên chuyên nghiệp và bắt mắt hơn. Tuy vậy, AI không thể thay thế tư duy chiến lược, sự am hiểu bản thân và hành trình nghề nghiệp độc nhất của mỗi người.

Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên biết tận dụng công nghệ như công cụ hỗ trợ, từ đó làm nổi bật năng lực và câu chuyện riêng của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Bởi lẽ, một CV thực sự xuất sắc không đơn thuần là sản phẩm của công nghệ, mà còn là sự cộng hưởng hài hòa giữa sự tinh gọn mà AI mang lại và dấu ấn cá nhân không thể sao chép của ứng viên.

.Ngoài kỹ năng, nhà tuyển dụng thường quan tâm đến yếu tố cụ thể nào để tin tưởng vào năng lực ứng viên?

- Ứng viên có thể gia tăng sức nặng cho CV bằng cách đưa vào những minh chứng cụ thể như dự án đã thực hiện, KPI đạt được, sản phẩm mẫu hoặc đánh giá từ khách hàng và cấp trên. Đây là những dẫn chứng trực tiếp, thuyết phục hơn nhiều so với các mô tả chung chung.

Trong bối cảnh công nghệ lên ngôi, khi nhà tuyển dụng phải xem hàng trăm hồ sơ xin việc thì sự khác biệt không đến từ công cụ, mà từ cách mỗi người kể câu chuyện nghề nghiệp của chính mình.

Bên cạnh đó, các công cụ như Canva, ChatGPT hay Gamma AI… có thể hỗ trợ tạo bố cục rõ ràng, trực quan và bắt mắt, giúp CV dễ dàng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, điều quan trọng là ứng viên cần phân bổ thời gian hợp lý - chỉ nên dành khoảng 30% cho phần thiết kế, còn 70% tập trung cho việc nghiên cứu JD, lựa chọn và viết nội dung phù hợp, đồng thời kiểm tra kỹ tính chính xác của thông tin.

Một bản CV "đẹp" chưa chắc đã mang lại lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, một bản CV chân thực, thể hiện rõ sự phù hợp với vị trí ứng tuyển và có minh chứng cụ thể về năng lực chắc chắn sẽ giúp ứng viên nổi bật và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.