Thể thao

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball

Đông Linh - Ảnh: Hoàng Hằng

(NLĐO) - Bén duyên với pickleball chưa lâu nhưng Madam Truyền bằng đam mê của mình đã góp phần truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng pickleball trong và ngoài nước

Nhắc đến nữ doanh nhân này, nhiều người hình dung ngay ra hình ảnh một "bà bầu" Madam Truyền luôn sát cánh cùng các đội bóng đá phủi "trên từng cây số", giờ lại là một "tín đồ" pickleball cuồng nhiệt dù chỉ mới biết đến môn thể thao thời thượng này chỉ vài tháng.

Tràn đầy năng lượng

Sau khi đồng hành cùng các giải đấu, sự kiện giao lưu pickleball tại Việt Nam, Madam Truyền quyết định "chơi lớn" khi tổ chức giải đấu tận Malaysia. 

"Mục đích cuối cùng của thể thao là chinh phục, kết nối mọi người lại với nhau trong cùng niềm đam mê chung. Đó là lý do tôi quyết định tổ chức giải pickleball quốc tế tại Malaysia. 

Niềm vui lớn nhất của tôi là giải đấu được đón nhận, lan tỏa mạnh mẽ khi có đến hơn 700 VĐV đến từ nhiều nước tham gia tranh tài. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất để giải đấu thành công, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các VĐV lẫn cổ động viên" - Madam Truyền chia sẻ.

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball- Ảnh 1.

Madam Truyền và bà Delima Ibrahim, quyền chủ tịch Hiệp hội Pickleball Malaysia

Tại cụm sân Grand Pickleball Arena (Kuala Lumpur, Malaysia) trong những ngày diễn ra giải Kingtek International 2025, Madam Truyền dù bận rộn vẫn thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ, giao lưu, kết nối mọi người. 

Để mỗi VĐV tham dự giải đều có thể xem lại những khoảnh khắc thi đấu của mình, "bầu" Truyền đầu tư trang thiết bị để các trận đấu của giải đều được phát trực tiếp, lưu trữ trên hệ thống Baseline, cũng là đối tác của giải.

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball- Ảnh 2.

Đại diện hai đơn vị đồng tổ chức giải Kingtek và Baseline tại sân GPA

Đặc biệt trong vai trò chủ tịch, Madam Truyền còn chăm lo chu đáo đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho gần 20 thành viên CLB Kingtek Pickleball tham dự giải đấu tại Malaysia.

Đam mê bất tận

Với pickleball, Madam Truyền còn tìm thấy niềm vui khi bước vào sân đấu. Nữ doanh nhân quê Quảng Nam dù chưa từng chơi quần vợt, cầu lông hay bóng bàn nhưng chỉ sau vài tháng tập luyện đã tiến bộ vượt bậc.

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball- Ảnh 3.

Madam Truyền và cựu tuyển thủ Hoàng Thành Trung tranh tài đôi nam nữ

Tại giải pickleball Kingtek International 2025, Madam Truyền mạnh dạn đăng ký tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm đôi nữ trung cấp (Intermediate), đôi nam nữ trung cấp và đôi nam nữ Open. 

Ở nội dung đôi nữ, chị cùng với Thúy Lê toàn thắng 4 trận ở vòng đấu bảng rồi dừng chân ở tứ kết trước đôi chủ nhà. Ở nội dung đôi nam nữ, Madam Truyền cùng partner "ruột" Nguyễn Đình Chuyên (K99) cũng có những chiến thắng ngoạn mục nhưng không thể giành vé vào bán kết. 

Kết quả nội dung Open còn nghiệt ngã hơn khi cặp Madam Truyền/Hoàng Thành Trung dừng chân ở vòng đấu bảng do kém hiệu số phụ…

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball- Ảnh 4.

Dừng chân ở tứ kết nội dung đôi nữ

"Thi đấu với các đối thủ mạnh, lại "bị" đông đảo khán giả Malaysia gây áp lực nên tôi có phần căng thẳng. Bù lại, chúng tôi có được những trải nghiệm khó quên đồng thời có thêm động lực để tập luyện cho các các giải đấu tiếp theo" - Madam Truyền cho biết.

Doanh nhân Madam Truyền: Niềm đam mê bất tận với pickleball- Ảnh 5.

Truyền cảm hứng picklebball cho nhiều tay vợt trong khu vực

Sau giải pickleball Kingtek International 2025, Madam Truyền ấp ủ nhiều dự án pickleball trong nước lẫn quốc tế. Các sản phẩm vợt của Kingtek ngày càng được nhiều người chơi pickleball biết đến và sử dụng. 

Giải đấu mang đậm "chất chơi" của nữ doanh nhân Madam Truyền cũng gây tiếng vang trong cộng đồng, chắc chắn sẽ còn được tổ chức quy mô hơn trong nhiều năm tới.

Tin liên quan

Mãn nhãn những cuộc tranh tài Pickleball Kingtek International 2025

Mãn nhãn những cuộc tranh tài Pickleball Kingtek International 2025

(NLĐO) - Giải Pickleball Kingtek International 2025 vừa khép lại tại Kuala Lumpur (Malaysia), mang đến cho người hâm mộ những màn so tài kịch tính, hấp dẫn.

Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025

(NLĐO) - Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 sắp diễn ra tại Grand Pickleball Arena (Malaysia) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi có sự tham dự của nhiều tay vợt mạnh.

Một công ty Việt Nam tổ chức Giải Pickleball quốc tế tại Malaysia

(NLĐO) - Giải Pickleball Kingtek International 2025 sắp khởi tranh tại Malaysia với sự tham dự của đông đảo các tay vợt hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

pickleball Giải picklebball Kingtek International madam Truyền bóng đá phủi Quần vợt
