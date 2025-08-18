Mãn nhãn những cuộc tranh tài Pickleball Kingtek International 2025

Pickleball Kingtek International 2025 trong lần đầu tổ chức tại Malaysia để lại ấn tượng lớn với cộng đồng pickleball quốc tế khi thu hút đến 700 tay vợt tranh tài.

Sự chu đáo và chuyên nghiệp của Ban tổ chức (Kingtek và đối tác Baseline) mang đến cho VĐV, người hâm mộ đến từ Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia… những trải nghiệm khó quên tại cụm sân Grand Pickleball Arena.



Đội Kingtek Pickleball (Việt Nam) giành nhiều thứ hạng khả quan

Ở nội dung Open, tay vợt nổi tiếng đến từ Ấn Độ Mayur Narayan Patil chứng tỏ được đẳng cấp khi đoạt cú đúp danh hiệu vô địch đôi nam và đôi nam nữ. Ở nội dung đôi nam, Mayur Narayan Patil đứng cùng tài năng chủ nhà Malaysia Colin Wong thắng như "chẻ tre" trước các đối thủ.

Chạm trán với đại diện đến từ Việt Nam là Hồ Vũ Hoàn/Phạm Xuân Vũ ở chung kết, bất chấp đối thủ thi đấu cực hay ở các vòng đấu trước đó, Mayur Narayan Patil vẫn cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 để đăng quang.

Đôi Hồ Vũ Hoàn/Phạm Xuân Vũ (trái) về nhì nội dung đôi nam

Ở nội dung đôi nam nữ open, Mayur Narayan Patil đứng cặp cùng Karina Aditya Dwipayani cũng dễ dàng lên ngôi vô địch sau chiến thắng 2-0 trước Izzul/Eugenia (Malaysia).

Ở nội dung đôi nam trung cấp, Phan Ngọc Anh Tú/Trần Nhật Anh (CLB Kingtek, Việt Nam) xuất sắc đăng quang khi đánh bại Lim Chin Long/Lin Huan Lin (Malaysia) ở chung kết với tỉ số 2-0 (11/6, 11/4).

Anh Tú/ Thúy Lê vô địch nội dung đôi nam nữ trung cấp

Phan Ngọc Anh Tú với màn thể hiện đỉnh cao phong độ cũng lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ trung cấp. Anh đứng cùng Thúy Lê đánh bại Law Wei Sang/Lim Yin Loo (Malaysia) ở chung kết với tỉ số 2-0 (11/4, 11/6).

Phan Thương và Hoàng Nữ Thục Anh vô địch đôi nữ Novice

Nội dung Novice dành cho người chơi có điểm DUPR dưới 3.2 thu hút đông đảo VĐV tham gia thi đấu và cũng chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đôi Hoàng Nữ Thục Anh/Phan Thương xuất sắc đánh bại hàng loạt các đối thủ để giành quyền vào chung kết và lên ngôi vô địch sau chiến thắng "nghẹt thở" 2-1 trước đôi chủ nhà Malaysia Bao Bao/Cheah Pei Yi. Vô địch nội dung đôi nam Novive thuộc về Kino/Dickson (Malaysia).

Madam Truyền và Thúy Lê tranh tài nội dung đôi nữ trung cấp

Doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền, Chủ tịch CLB Kingtek Pickleball và là Trưởng Ban tổ chức giải Pickleball Kingtek International 2025, chia sẻ: "Là người cực kỳ đam mê pickleball, tôi muốn kết nối, lan tỏa môn thể thao đầy sức hút này đến với cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế".

