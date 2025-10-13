HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Doanh nhân mong được tạo điều kiện để "thỏa sức" kinh doanh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Qua hơn 2 thập kỷ, cộng đồng doanh nhân đã có sự thay đổi về vị thế, tầm vóc, trí tuệ và trách nhiệm, không chỉ thuần túy làm ra của cải vật chất…

Ngày 13-10, Báo Người Lao Động đã tổ chức talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và đất nước". Đây là talkshow đặc biệt, nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chủ đề xuyên suốt là "Doanh nhân Việt Nam - Khát vọng và hành động".

Doanh nhân Việt Nam cần môi trường kinh doanh công bằng để phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Tuệ

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), Trưởng Ban điều hành chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA:

Cống hiến bằng trái tim

Gần đây, cộng đồng doanh nhân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Qua hơn 2 thập kỷ, cộng đồng doanh nhân đã có sự thay đổi, kể cả vị thế, tầm vóc, trí tuệ và trách nhiệm. Trước đây, nhiều người nghĩ doanh nhân là những người làm ra của cải vật chất cho xã hội, khá thuần túy. Nhưng hiện tại, vị thế của doanh nhân đã thay đổi một cách rất đặc biệt.

Doanh nhân không những người làm ra của cải vật chất cho xã hội mà còn tham gia vào việc sáng tạo kiến quốc, là một lực lượng quan trọng, đóng góp vào việc xây dựng, phát triển TP HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Ngày 13-10 không chỉ là ngày để doanh nhân được tôn vinh mà còn mong muốn cả xã hội hãy đồng hành với doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân TP HCM nói riêng. Với TP HCM, sau sáp nhập, công việc bộn bề hơn nhưng mong mỏi chính quyền thành phố dành cho doanh nghiệp một thời lượng, thời gian, sự quan tâm phù hợp để động viên và khích lệ.

Với các doanh nhân, tôi muốn gửi gắm phải "giữ vững được niềm tin, phát triển bằng trí tuệ và cống hiến bằng trái tim". Với tinh thần này, chắc chắn doanh nghiệp sẽ phát triển, sẽ đồng hành với TP HCM.

TS Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch lâm thời Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP HCM:

Mạnh dạn, tự tin khi được trao cơ hội
Doanh nhân Việt Nam cần môi trường kinh doanh công bằng để phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2.

TS Lê Như Thạch

 Các doanh nhân, doanh nghiệp phải tự tin hơn nữa khi đất nước sẽ còn phát triển rất mạnh mẽ. Bản thân doanh nghiệp phải nâng cao tầm quản trị, vai trò của người đứng đầu. Vai trò của việc quản trị doanh nghiệp rất quan trọng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đề xuất cần định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo xu thế của của thế giới, để giảm chi phí thời gian. Cần tạo điều kiện để làm sao cho các doanh nghiệp có thể thỏa sức trong việc kinh doanh, thay vì "quản không được thì cấm".

Hiện nay, thể chế là quan trọng nhất, nếu có thể giải quyết bài toán thể chế bằng cách đồng nhất các quy định trong luật, nghị định, thông tư… sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng nội lực trong nước. Khi đó, doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều, có thể bung ra, có thể mở mang, có thể thỏa chí và từ đó đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Doanh nhân Việt Nam cần môi trường kinh doanh công bằng để phát triển mạnh mẽ - Ảnh 3.

Các khách mời tham gia chương trình talkshow của Báo Người Lao Động ngày 13-10

Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu thương hiệu Organicfood):

Cần thị trường kinh doanh công bằng
Doanh nhân Việt Nam cần môi trường kinh doanh công bằng để phát triển mạnh mẽ - Ảnh 4.

Bà Ngô Bích Quyên

Tôi kỳ vọng Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục được triển khai một cách tốt nhất. Các doanh nghiệp tư nhân sẽ được trao cơ hội nhiều hơn nữa để có thể phát triển. 

Nếu các doanh nghiệp tư nhân nắm bắt được thị trường và nắm bắt được những cơ hội này, họ sẽ có những bước bứt phá rất tốt. Có điều, doanh nghiệp như chúng tôi không chỉ cần chính sách, không chỉ cần được vốn, mà còn mong muốn có một thị trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, lành mạnh, minh bạch để có thể tạo ra nhiều giá trị thật cho xã hội.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T:

Xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam 
Doanh nhân Việt Nam cần môi trường kinh doanh công bằng để phát triển mạnh mẽ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đình Tùng

Liên quan việc xuất khẩu nông sản và rau quả, doanh nghiệp rất cần cải thiện cơ sở hạ tầng. 

Trong những năm qua, Chính phủ đã làm rất nhiều khi đầu tư vào đường cao tốc nhưng so với việc kết nối trong khu vực vẫn còn thua thiệt, nhất là so với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Trung Quốc… Chi phí logistics của Việt Nam luôn cao hơn các nước từ 7-15%, nên giá thành sản phẩm để cạnh tranh quốc tế là chưa bằng.

Chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam, cho trái cây Việt Nam, đồng thời cùng quảng bá không chỉ cho nông nghiệp mà còn cả du lịch và văn hóa. Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ có một thương hiệu quốc gia cho trái cây Việt Nam.


ĐỜI DOANH NHÂN

Những doanh nhân thành đạt, kinh doanh theo tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được xã hội trân trọng, nhà nước tôn vinh.

