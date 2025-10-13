Tôi mượn tựa ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến để đặt tên cho bài viết này bởi đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của ông về cuộc sống của những người chọn nghề làm doanh nghiệp, được gọi với cái tên sang trọng: Doanh nhân.

Chỉ với ca khúc ngắn gọn vài trăm từ, dường như tác phẩm âm nhạc của Trần Tiến đã phần nào lột tả những "góc khuất" ít ai nhìn thấy và thấu hiểu về những người làm doanh nghiệp, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.

Những doanh nhân thành đạt, kinh doanh theo tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được xã hội trân trọng, nhà nước tôn vinh. Không những thế, họ còn được xem là hình mẫu đẹp, tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo.

Thế nhưng, để có được thành công, doanh nhân Việt Nam hầu như đều phải trải qua những thăng trầm, khó khăn. "Thương trường là chiến trường", cách ví von này đúng với bản chất của hoạt động doanh nghiệp, bởi sự cạnh tranh khốc liệt về nghệ thuật kinh doanh, về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, về mối quan hệ, về đón - chớp thời cơ, chọn "điểm rơi" để ký kết hợp đồng, đưa sản phẩm ra thị trường cũng như đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán...

Kinh doanh không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Người xưa nói "sông có khúc, người có lúc" là để chỉ yếu tố may mắn mang lại cho doanh nhân cơ hội, song cũng nhắc nhớ lúc khó khăn đừng nản chí. Kinh doanh cũng phải theo quy luật cuộc đời "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", có khi thắng - thành công, có khi thua - thất bại, thậm chí bị phá sản bởi muôn vàn nguyên nhân chủ quan, khách quan. Đối diện với đắng cay và thăng trầm, doanh nhân cần phải có ý chí, nghị lực, sự hiểu biết, kinh nghiệm, bản lĩnh và cả nguồn lực để có thể trụ vững.

Với trách nhiệm xã hội, trong những đợt bão lũ vừa qua, nhiều doanh nhân đã ủng hộ tiền tỉ để cùng nhà nước giúp đồng bào khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương, mất mát, xoa dịu nỗi đau do thiên tai gây nên.

Trong các hội nghị về kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên khẳng định và nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, ủng hộ hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của doanh nghiệp. Các nghị quyết của Bộ Chính trị - nhất là Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57/2025 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - là minh chứng rõ nhất cho tinh thần trên.

Ngày một nhiều hơn, thiết thực hơn là các diễn đàn, cuộc họp định kỳ được tổ chức theo kế hoạch của Đảng, Chính phủ để lắng nghe ý kiến của doanh nhân về việc triển khai các nghị quyết trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. Trung ương luôn lắng nghe kiến nghị, đề xuất, tham mưu của doanh nhân, doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trước mắt; càng muốn nghe họ hiến kế cho công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và "sắp xếp lại giang sơn" đạt được kết quả tốt hơn.