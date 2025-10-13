HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

ĐỜI DOANH NHÂN

VĂN HÙNG

Những doanh nhân thành đạt, kinh doanh theo tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được xã hội trân trọng, nhà nước tôn vinh.

Tôi mượn tựa ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến để đặt tên cho bài viết này bởi đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của ông về cuộc sống của những người chọn nghề làm doanh nghiệp, được gọi với cái tên sang trọng: Doanh nhân.

Chỉ với ca khúc ngắn gọn vài trăm từ, dường như tác phẩm âm nhạc của Trần Tiến đã phần nào lột tả những "góc khuất" ít ai nhìn thấy và thấu hiểu về những người làm doanh nghiệp, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.

Những doanh nhân thành đạt, kinh doanh theo tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được xã hội trân trọng, nhà nước tôn vinh. Không những thế, họ còn được xem là hình mẫu đẹp, tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo.

Thế nhưng, để có được thành công, doanh nhân Việt Nam hầu như đều phải trải qua những thăng trầm, khó khăn. "Thương trường là chiến trường", cách ví von này đúng với bản chất của hoạt động doanh nghiệp, bởi sự cạnh tranh khốc liệt về nghệ thuật kinh doanh, về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, về mối quan hệ, về đón - chớp thời cơ, chọn "điểm rơi" để ký kết hợp đồng, đưa sản phẩm ra thị trường cũng như đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán...

Kinh doanh không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Người xưa nói "sông có khúc, người có lúc" là để chỉ yếu tố may mắn mang lại cho doanh nhân cơ hội, song cũng nhắc nhớ lúc khó khăn đừng nản chí. Kinh doanh cũng phải theo quy luật cuộc đời "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", có khi thắng - thành công, có khi thua - thất bại, thậm chí bị phá sản bởi muôn vàn nguyên nhân chủ quan, khách quan. Đối diện với đắng cay và thăng trầm, doanh nhân cần phải có ý chí, nghị lực, sự hiểu biết, kinh nghiệm, bản lĩnh và cả nguồn lực để có thể trụ vững.

Với trách nhiệm xã hội, trong những đợt bão lũ vừa qua, nhiều doanh nhân đã ủng hộ tiền tỉ để cùng nhà nước giúp đồng bào khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương, mất mát, xoa dịu nỗi đau do thiên tai gây nên.

Trong các hội nghị về kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên khẳng định và nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, ủng hộ hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của doanh nghiệp. Các nghị quyết của Bộ Chính trị - nhất là Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57/2025 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - là minh chứng rõ nhất cho tinh thần trên.

Ngày một nhiều hơn, thiết thực hơn là các diễn đàn, cuộc họp định kỳ được tổ chức theo kế hoạch của Đảng, Chính phủ để lắng nghe ý kiến của doanh nhân về việc triển khai các nghị quyết trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. Trung ương luôn lắng nghe kiến nghị, đề xuất, tham mưu của doanh nhân, doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trước mắt; càng muốn nghe họ hiến kế cho công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và "sắp xếp lại giang sơn" đạt được kết quả tốt hơn.

Tin liên quan

Sáng 13-10, talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Sáng 13-10, talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

(NLĐO) – Lúc 10 giờ sáng mai, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13-10.

Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

(NLĐO) - Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 12-10, Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai tổ chức họp mặt hội viên lần 2 - 2025

Thủ tướng: Doanh nhân cần "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời"

(NLĐO)- Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao.

doanh nhân thành đạt doanh nhân Việt Nam sàn chứng khoán kinh tế Việt Nam trách nhiệm xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo