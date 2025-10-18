HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Doanh nhân trẻ TP HCM thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Ngay sau khi hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, kết nối các doanh nghiệp với địa phương.

Ngày 18-10, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa với chủ đề "Kết nối - Vươn xa", nhằm tôn vinh đội ngũ doanh nhân trẻ, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển bền vững trong bối cảnh mới nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Doanh nhân trẻ TP HCM với chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM - điều hành tọa đàm

Tham dự sự kiện có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã TP HCM và đại diện các doanh nghiệp của Hội.

Năm 2025 được xem là dấu mốc lịch sử khi Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM hợp nhất, hình thành TP HCM mới - trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Cùng với đó, 3 hội doanh nhân trẻ của các địa phương cũng hợp nhất, tạo nên một tổ chức lớn mạnh, đại diện tiếng nói chung của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Ngay sau khi hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng như: ủng hộ nhân dân Cuba 60 triệu đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 với 300 triệu đồng, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Những hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của doanh nhân trẻ trong thời kỳ hội nhập.

Doanh nhân trẻ TP HCM với chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 2.

Toạ đàm là cơ hội để doanh nghiệp và các địa phương cùng giao lưu, hợp tác và phát triển

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, tọa đàm "Doanh nhân với chính quyền địa phương 2 cấp" là điểm nhấn quan trọng. Tại đây, lãnh đạo chính quyền phường, xã khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về chức năng, nhiệm vụ, quy trình thủ tục hành chính sau sáp nhập; đồng thời lắng nghe kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng môi trường hành chính minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng ngày, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM đã tổ chức Gala Tết Doanh nhân 2025 và tổ chức Giải Pickleball Doanh nhân Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng 2025 tranh cúp Dicera Holdings. Giải đấu mang tinh thần "Thể thao - Sức khỏe - Kết nối - Lan tỏa", góp phần tăng cường gắn kết giữa các doanh nhân, tạo không khí năng động, tích cực cho phong trào doanh nhân trẻ.

Bà Rịa - Vũng Tàu chính quyền địa phương trao học bổng Hoạt động ý nghĩa doanh nhân trẻ ngày Doanh nhân Việt Nam
