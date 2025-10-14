Khơi dậy sức mạnh doanh nhân

Ngày 13-10, tại talkshow với chủ đề "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và đất nước" do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP HCM (HUBA), nhấn mạnh qua hơn 2 thập kỷ, cộng đồng doanh nhân đã có sự thay đổi một cách rất đặc biệt.

Thay đổi vị thế, tầm vóc, trí tuệ, trách nhiệm

"Doanh nhân không chỉ là người làm ra của cải vật chất cho xã hội, mà còn tham gia sáng tạo kiến quốc, là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của TP HCM nói riêng và đất nước nói chung. Đặc biệt, vị thế của doanh nhân được cả hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước và cả xã hội công nhận và chúng tôi rất hạnh phúc về điều này" - ông Phan Đình Tuệ nói.

Không những thế, Việt Nam đã có những DN xuất khẩu phần mềm ra thị trường quốc tế, vào các cường quốc lớn, có nhiều DN triệu đô, tỉ đô... thể hiện trí tuệ của doanh nhân Việt. Với trách nhiệm đó, đội ngũ doanh nhân giờ đây không chỉ làm giàu cho DN, cho bản thân mà còn đóng góp xây dựng đất nước, đặc biệt là trách nhiệm và chia sẻ cộng đồng.

Doanh nhân, tiến sĩ Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch lâm thời Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP HCM, cũng nhất trí rằng doanh nhân trong thời đại mới không chỉ kiếm tiền, mà còn phải góp phần làm giàu cho đất nước. Ông nhấn mạnh cộng đồng doanh nhân ngày nay cần hướng tới mục tiêu tạo ra một xã hội công bằng hơn, một nền kinh tế có thể cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia trên thế giới bằng công nghệ, tri thức và sáng tạo. "Vai trò của doanh nhân rất quan trọng trong việc nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, với những sản phẩm thể hiện văn hóa, bản sắc và tầm vóc của người Việt Nam" - ông Lê Như Thạch chia sẻ.

Một trong những dấu mốc quan trọng đối với khu vực DN tư nhân thời gian qua là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (thương hiệu Organicfood), nhận định Nghị quyết 68 là bước ngoặt lớn, thể hiện sự ghi nhận và niềm tin của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nhân tư nhân Việt Nam. Bà cho biết cùng với Nghị quyết 68, nhiều chính sách và nghị quyết gần đây cũng tạo điều kiện giúp DN nhỏ và vừa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn, có thể tiếp cận nguồn vốn nhà nước. "Những chính sách này đã tiếp sức cho DN đổi mới công nghệ, đầu tư mạnh hơn vào sản xuất và kinh doanh bền vững" - bà Quyên nói.

Theo bà, Organicfood hiện đã đầu tư vào hệ thống trang trại tại Tây Ninh và Lâm Đồng nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm. "Đây là bước ngoặt rất lớn. Nếu các DN tư nhân biết nắm bắt cơ hội, họ hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới" - bà Ngô Bích Quyên chia sẻ.

Các DN đều đồng tình rằng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang bước vào "giai đoạn vàng", khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T, nói sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, nhiều hành động cụ thể đã được triển khai, không còn dừng lại ở khẩu hiệu.

"Tôi vừa tham gia chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân với sự góp mặt của nhiều DN đầu ngành. Có thể thấy sự hào hứng, năng động của cộng đồng DN trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, xuất khẩu và xây dựng. Đây chính là hiệu ứng lan tỏa rõ rệt từ Nghị quyết 68, khi kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam" - ông Nguyễn Đình Tùng nhấn mạnh.

Các doanh nhân tham gia buổi talkshow sáng 13-10. Ảnh: TẤN THẠNH

Thời cơ rất lớn để bứt phá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đang diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi thành phố vừa mở rộng không gian phát triển, hướng tới mô hình siêu đô thị vùng, đồng thời nền kinh tế Việt Nam cũng đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Theo ông Phan Đình Tuệ, trong bối cảnh này, cộng đồng DN TP HCM có cả cơ hội lẫn thách thức. Cơ hội đến từ việc thành phố đang trở thành một siêu đô thị, với nguồn tài nguyên phong phú, quy mô kinh tế lớn và thị trường đa dạng. Cùng với tinh thần của Nghị quyết 68, "bộ tứ trụ cột" chính sách của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 98/2023 về cơ chế đặc thù cho TP HCM, đang mở ra một khung thể chế và chính sách cực kỳ thuận lợi cho khu vực DN.

"TP HCM cũng đang nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tuần hoàn, nhất là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và đề án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế" - ông Tuệ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng thách thức không hề nhỏ. DN nào không kịp thay đổi tư duy và mô hình quản trị sẽ khó bắt nhịp với "cuộc chơi lớn". Những yếu tố như nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động, quản trị xanh - sạch - bền vững đang trở thành yêu cầu bắt buộc. "Sản xuất bây giờ không thể chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn phải có trách nhiệm xã hội, thân thiện môi trường và minh bạch trong quản trị" - ông Tuệ chia sẻ.

Là DN bất động sản có nhiều dự án tại Bình Dương (cũ) và nay thuộc khu vực TP HCM mở rộng, ông Lê Như Thạch cho biết chưa bao giờ ông cảm thấy niềm tin vào môi trường đầu tư tốt như lúc này. Theo ông, Nghị quyết 68 đã khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân, coi đây là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế. "Sau khi TP HCM mở rộng, thị trường bất động sản trở nên rất lớn, tạo cơ hội để DN như Bcons phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi đang chuyển mình toàn diện - từ tổ chức, nhân sự đến công nghệ" - ông nói.

Ông Thạch cho biết Bcons đang đưa nhiều cán bộ chủ chốt sang Mỹ và các quốc gia phát triển để học tập về quản trị hiện đại, chuẩn bị cho giai đoạn mới. "DN phải tạo ra sản phẩm khác biệt, giá thành thấp hơn nhưng chất lượng cao hơn. Muốn vậy, con đường duy nhất là chuyển đổi số toàn diện, từ khâu thiết kế, thi công cho đến vận hành dự án" - ông Lê Như Thạch nhấn mạnh.

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP HCM mới hiện là một thị trường tiêu thụ khổng lồ, đặc biệt cho các sản phẩm xanh và thân thiện môi trường. Bà Ngô Bích Quyên đánh giá đây là thời cơ vàng cho các DN trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thực phẩm hữu cơ. "Thị trường mở rộng đồng nghĩa với việc có nhiều nhóm khách hàng quan tâm đến sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng khó khăn của DN nhỏ là chi phí vận hành, logistics và nhân sự chất lượng cao vẫn còn lớn" - bà Quyên chia sẻ.

Bà kỳ vọng với Nghị quyết 68 và các chính sách hỗ trợ sắp triển khai, DN nhỏ và khởi nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát triển. "Chúng tôi mong rằng các DN lớn sẽ tiếp tục đồng hành, liên kết với DN nhỏ để cùng khai thác thị trường, cùng phát triển. Nếu làm được điều đó, TP HCM sẽ thật sự trở thành trung tâm năng động của kinh tế tư nhân, nơi hội tụ tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của doanh nhân Việt" - bà Ngô Bích Quyên nói.

Talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và đất nước" là sự kiện trong chuỗi chương trình chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 do Báo Người Lao Động tổ chức với chủ đề xuyên suốt: Doanh nhân Việt Nam - Khát vọng và hành động.

Nâng vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế Với đặc thù của Vina T&T là xuất khẩu trái cây vào các thị trường khó tính trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada... và thị trường trong nước cũng đòi hỏi ngày càng cao, ông Nguyễn Đình Tùng cho biết mục tiêu duy nhất của DN là làm sao bảo đảm chất lượng tới tay người tiêu dùng; vượt qua hàng rào kỹ thuật; đầu tư cho công nghệ bảo quản - nhất là đặc thù trái cây tươi. Ngoài ra, các DN xuất khẩu có thể tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, như Vina T&T là đơn vị khai thác rất hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU thời gian qua. "Đối với ngành nông nghiệp nói chung, ngành rau quả nói riêng rất quan trọng, bởi khi xuất khẩu 1 tỉ USD thì giá trị mang về cho Việt Nam 95% vì từ đất, cây trồng, giống, lao động... đều từ nội địa" - ông Nguyễn Đình Tùng nói.

