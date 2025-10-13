Hội Doanh nhân Sài Gòn vinh danh hàng trăm doanh nhân

Ngày 13-10, Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam với hơn 1.000 khách mời tham dự.

Lễ kỷ niệm nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lnhư: Công ty thời trang AB Classic, Thời trang DQ, Hồng Ngọc Hà Travel, Sông Hồng Group, Gỗ Liên Minh, DTP, Du lịch & Sự kiện Ánh Dương, Nha khoa Việt Mỹ…, thể hiện tinh thần gắn bó, hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng Hội Doanh nhân Sài Gòn.

Dịp này, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã xét chọn và vinh danh 20 "Doanh nhân - Người truyền lửa" trong số hàng ngàn doanh nhân tiêu biểu của TP HCM từng đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội và cộng đồng.

Ngoài ra, 150 doanh nhân được vinh danh "Doanh nhân – Nét đẹp từ tâm". Họ là những đại sứ lan toả nhiều hành động tốt đẹp, những nghĩa cử ý nghĩa mà thầm lặng.

Hội Doanh nhân Sài Gòn vinh danh các doanh nhân

Nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, tự hào với những truyền thống tốt đẹp, những giá trị mà cộng đồng doanh nhân, hội viên mang lại cho xã hội.

Ông Vũ cho biết trong 20 năm qua, nhiều doanh nhân đã trưởng thành từ mái nhà chung Hội Doanh nhân Sài Gòn, với tinh thần làm giàu chân chính, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội.

"Hội Doanh nhân Sài Gòn tự hào là một tổ chức tin cậy hàng đầu của các doanh nhân, quy tụ hơn 1.200 hội viên là chủ doanh nghiệp với 12 ban chuyên đề, 24 câu lạc bộ và 40 chi hội hoạt động khắp địa bàn TP HCM" - ông Vũ bày tỏ.