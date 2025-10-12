HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Doanh số xe xăng sụt giảm đến mức "báo động"

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Limo Green, mẫu xe 7 chỗ đầu tiên của VinFast vừa tung ra thị trường đã đạt 2.120 chiếc bán ra, vượt xa ông "vua" ở phân khúc MPV là Mitsubishi Xpander

Báo cáo từ các hiệp hội và doanh nghiệp cho thấy cả thị trường xe máy lẫn ô tô Việt Nam đều chịu áp lực suy giảm doanh số trong quý III/2025.

Doanh số xe máy giảm gần 10 %

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số bán hàng xe máy trong nước của 5 thành viên (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) trong quý III/2025 đạt 621.732 chiếc, giảm 9,37 % so với cùng kỳ năm trước.

Hãng xe máy Honda đang chiếm thị phần khoảng 80% cũng đã có báo kết quả kinh doanh trong tháng 9 giảm tới 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với 163.787 chiếc được bán ra.

Đáng chú ý, doanh số quý III/2025 chỉ cao hơn nhẹ so với quý liền trước dù rơi vào mùa chuẩn bị tựu trường.

Doanh số xe xăng sụt giảm Đáng báo động tại Việt Nam trong qúy III / 2025 - Ảnh 1.

Cửa hàng xe máy xăng vắng khách

Các chuyên gia trong ngành chỉ ra nhiều nguyên nhân hợp lực đẩy doanh số xe máy đi xuống như sức mua người dân giảm do áp lực lạm phát, thu nhập thực tế không tăng mạnh, chi phí sinh hoạt cao. 

Bên cạnh đó còn do tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng trước các chính sách quản lý xe máy xăng, áp thuế, hoặc chuyển hướng sang xe điện. Sự cạnh tranh từ dòng xe điện và các giải pháp di chuyển công cộng gia tăng làm phân tán nhu cầu mua xe cá nhân.

Doanh số xe xăng sụt giảm Đáng báo động tại Việt Nam trong qúy III / 2025 - Ảnh 2.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe máy điện

Mitsubishi Xpander mất ngôi vương vào tay Limo Green  

Ở mảng ô tô, tình hình còn ảm đạm hơn với mức giảm sâu. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9 vừa qua các thành viên bán ra hơn 30.000 xe, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điển hình trong tháng 9 vừa qua mảng ô tô của Honda Việt Nam chỉ bán được 1.704 chiếc, giảm 52,8 % so với cùng kỳ năm trước. Trước sức ép thị trường, hãng xe này cũng phải có phản ứng bằng việc ưu đãi với giá giảm tường ứng 50% - 100% lệ phí trước bạ và tổ chức thu mua xe cũ đổi xe mới với mức hỗ trợ từ 20 - 30 triệu đồng.

Doanh số xe xăng sụt giảm Đáng báo động tại Việt Nam trong qúy III / 2025 - Ảnh 3.

Nhiều mẫu xe xăng có doanh số giảm mạnh trong tháng 9 vừa qua

Các hãng ô tô khác cũng chịu áp lực cạnh tranh ngày càng cao, chi phí sản xuất – nhập khẩu linh kiện tăng lên, và nhu cầu đầu tư dài hạn của người tiêu dùng yếu.

Ngược lại, thị trường xe điện có mức tăng trưởng cao. Chẳng hạn, hãng xe điện VinFast vừa công bố tổng số xe bán ra lũy kế 3 quý đầu năm vượt mốc 103.884 chiếc, trong đó riêng tháng 9 đạt 13.914 xe. 

Đáng chú ý, Limo Green, mẫu xe 7 chỗ đầu tiên của VinFast vừa tung ra thị trường đã đạt 2.120 chiếc bán ra, vượt xa ông "vua" ở phân khúc MPV là Mitsubishi Xpander chỉ 1.792 xe được tiêu thụ trong cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm, vị trí số một trong phân khúc MPV có sự thay đổi.

