Độc đáo lễ cầu mưa của "Vua Lửa" người J'rai

Ngày 25-4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, UBND xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) theo phong tục truyền thống người Jrai.

Từ sáng sớm cùng ngày, hàng ngàn người dân trong vùng đã dồn về khu vực núi Chư Tao Yang thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, xã Chư A Thai để xem hai ông Siu Phơ và Rơlan Hieo - là hai phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 - cùng hội đồng già làng và người dân trong vùng thực hiện nghi lễ.

Hai phụ tá của Vua Lửa đời thứ 14 là ông Rơlan Hieo - người thực hiện điệu múa "đại bàng tung cánh" và ông Siu Phơ đọc bài khấn cổ

Tại buổi lễ, người dân xã Chư A Thai đã chuẩn bị sẵn một con heo đen to, một ghè rượu, một cây nến nặn bằng sáp ong, một đĩa gạo làm lễ vật dâng lên thần linh.

Trong không khí trang nghiêm, ông Rơlan Hieo là người thực hiện điệu múa "đại bàng tung cánh", còn ông Siu Phơ đọc bài khấn, cầu thần linh ban cho làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Kết thúc phần nghi lễ, người dân trong vùng cùng tổ chức hội với các món ăn, trình diễn những bài chiêng, điệu múa xoang truyền thống của người J'rai.

Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, cho biết người Jrai xưa và nay tổ chức lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.

Nghi lễ cầu mưa nhằm cầu cho cuộc sống của người dân luôn được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu.

Sau nghi lễ cầu mưa, người dân cùng hòa mình vào không khí lễ hội với những điệu múa truyền thống

"Với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, chúng tôi đã tổ chức tái hiện nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui theo đúng tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán đồng bào dân tộc Jrai" - ông Lượng nói.

Song song với lễ cúng cầu mưa tại di tích Plei Ơi, UBND xã Chư A Thai đã tổ chức các hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số với nhiều nội dung: Trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chạy cà kheo nam, nữ, bắn nỏ nam, nữ với ý nghĩa để giáo dục ý chí, rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Du khách tới đây cũng có thể tới các gian hàng để mua sắm những sản vật đặc sắc của địa phương.