Thời sự

Độc đáo màn rước kiệu “bay” ở lễ hội Đền Cờn

Bài - ảnh: Đức Ngọc - Quỳnh Lưu

(NLĐO) - Đến với lễ hội đền Cờn, người dân, du khách sẽ được xem nghi thức rước kiệu bay cùng nhiều nghi lễ, trò chơi độc đáo khác.

Lễ hội đền Cờn ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An được tổ chức hằng năm vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đền Cờn được xem là nơi linh thiêng, gắn với truyền thuyết về Tứ vị Thánh Nương - những vị thần được ngư dân vùng biển tôn kính, thờ phụng qua nhiều thế hệ.

- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung ở bờ biển để tham gia lễ cầu ngư

Điểm đặc sắc của lễ hội Đền Cờn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi, mang đậm sắc thái văn hóa vùng biển. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người trong trang phục truyền thống tề tựu về khu vực đền để tham gia các nghi thức tế lễ.

Theo các bậc cao niên địa phương, phần lễ là "linh hồn" của lễ hội. Các nghi thức rước sắc, rước kiệu, dâng hương được tổ chức bài bản, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với các vị thần biển. Đặc biệt là nghi thức rước kiệu, lễ cầu ngư cầu cho biển yên sóng lặng, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, ngư dân bình an trở về.

- Ảnh 2.

Các thanh niên trai tráng tham gia màn rước kiệu "bay" tại bờ biển

Buổi sáng, hàng vạn người đổ ra bãi biển để tham gia lễ cầu ngư. Đây là một phần lễ chính trong lễ hội đền Cờn, ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ. Đặc biệt, trên bãi biển diễn ra tục chạy ói và màn rước kiệu "bay" độc nhất vô nhị của ngư dân vùng biển nơi đây.

Theo tích xưa, tục chạy ói xưa bao gồm đoàn rước ngai, sắc, bằng và đoàn rước kiệu thờ của các vị thần, kèm theo đó là tàn, lọng, quạt, binh khí, cờ lệnh, cờ ngũ sắc, cờ lệnh. Các kiệu rước được sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh vi, được rước đi trong không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã.

- Ảnh 3.

Kiệu được các thanh niên tung lên cao trong quá trình rước

Những người được chọn là tham gia rước kiệu vào đền là những thanh niên trai tráng, ngư phủ khỏe mạnh nhất trong vùng. Những chiếc kiệu được các chàng trai khỏe mạnh khiêng trên vai, lúc thì chạy, lúc thì tung lên cao trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo du khách. Kiệu càng được tung cao, rước hồ hởi nhất thì càng mang lại nhiều may mắn. Sau phần lễ, người dân được mở cửa để cùng "cướp lộc" trên mâm cúng. Ai cũng mong muốn xin được lộc để có một năm vươn khơi thắng lợi, may mắn đến với gia đình và bản thân mình

- Ảnh 4.

Hàng vạn người dân có mặt để xem màn rước kiệu "bay" độc đáo

Lễ hội Đền Cờn được tổ chức vào dịp đầu năm với mong ước một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên; là một sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền mang đậm sắc thái địa phương của ngư dân. Đây là ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ mà mỗi dịp đầu năm đều có hàng vạn người đến thắp hương cầu bình an, may mắn.

Tin liên quan

Những cuộc đua ngựa độc đáo dưới chân núi Lang Biang

Những cuộc đua ngựa độc đáo dưới chân núi Lang Biang

(NLĐO) - Từ lâu, ngựa giúp đồng bào dưới chân núi Lang Biang thồ hàng, làm vườn, vượt đường xa, … nay tiếp tục tạo nên cuộc đua độc đáo nhất Việt Nam.

Độc đáo đình cổ hơn 300 tuổi tạc 400 con rồng với đủ sắc thái

(NLĐO)- Đình Hàng Kênh (TP Hải Phòng) nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê, chạm khắc gần 400 con rồng với đủ sắc thái...

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.

