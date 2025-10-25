Độc đáo miếng dán phát hiện ung thư da

Trong bài công bố trên tạp chí npj Biomedical Innovations, nhóm nghiên cứu Mỹ cho biết phát minh của họ là một miếng dán nhỏ gọn có thể được dán lên cánh tay để phát hiện ung thư da thông qua việc đo trở kháng điện sinh học.

Trở kháng điện sinh học phản ánh mức độ dễ dàng truyền tín hiệu điện qua mô sống.

Vùng da bị ung thư thường có đặc tính điện khác với vùng da khỏe mạnh, do vậy sẽ tạo ra sự khác biệt khi đo trở kháng điện sinh học.

Miếng dán phát hiện ung thư da vừa được các nhà khoa học Mỹ phát triển - Ảnh: TRƯỜNG Y KHOA ĐẠI HỌC WAKE FOREST

Nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Wake Forest đã thiết kế một miếng dán linh hoạt, không chip, không pin, được dán trực tiếp lên da và kết nối không dây với một thiết bị đọc nhỏ.

Để kiểm tra hiệu quả của miếng dán, nhóm đã tuyển dụng 10 tình nguyện viên. Mỗi người được dán miếng dán lên cả vùng da bị tổn thương sắc tố (như nốt ruồi) và vùng da khỏe mạnh gần đó.

Miếng dán sử dụng tín hiệu điện an toàn để đo trở kháng điện sinh học. Các phương pháp thống kê tiêu chuẩn đã xác nhận sự khác biệt đáng kể giữa da khỏe mạnh và da bất thường, thu thập các tín hiệu điện đặc biệt từ nốt ruồi hoặc tổn thương đáng ngờ bất kể tông màu da.

Các tín hiệu này cũng giúp phản ánh liệu vùng da bất thường đó có thể liên quan đến bệnh ung thư hay không.

Theo Medical Xpress, ung thư da, đặc biệt là ung thư hắc tố, là một trong những dạng ung thư nguy hiểm nhất.

Phát hiện sớm là rất quan trọng để điều trị thành công. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán ban đầu hiện tại thường dựa vào việc kiểm tra bằng mắt thường, vốn có thể chủ quan và bỏ sót các dấu hiệu cảnh báo sớm. Các bước tầm soát tiếp theo như sinh thiết và chẩn đoán hình ảnh thì phức tạp, trong đó sinh thiết là thủ thuật xâm lấn.

Vì vậy, sự xuất hiện của một phương pháp trung gian giữa bước chẩn đoán thông qua quan sát và các phương pháp phức tạp là rất quan trọng để tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư da trong cộng đồng.

Lợi thế của phương pháp này là rất dễ sử dụng, không xâm lấn, nhờ đó mà bệnh nhân dễ tiếp cận hơn, tạo lợi thế trong việc tầm soát thường xuyên. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ cần trải qua những bước thử nghiệm quy mô lớn hơn trước khi áp dụng rộng rãi.