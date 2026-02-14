HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc

Trường Nguyên

(NLĐO) - Làng Tân Hà ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao sẽ nhận thấy có hình bát quái độc đáo với Nhà thờ Mân Côi Tân Hà ở vị trí trung tâm.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 1.

Bảo Lộc nổi tiếng cả nước với 2 sản phẩm là trà và tơ lụa. Thế nhưng, ít ai biết ở xứ sở trà, lụa này có một ngôi làng mang tên Tân Hà có hình bát quái độc đáo khó nơi nào có được.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 2.

Làng Tân Hà trước đây thuộc phường Lộc Tiến cũ (nay là phường 3 Bảo Lộc) được thành lập khoảng năm 1954 khi khoảng 100 người từ Hà Nội di cư vào vùng đất B'lao. Và tên làng Tân Hà - được người dân ở đây giải thích là ngôi làng của người Hà Nội Mới.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 3.

Trung tâm của làng là Nhà thờ Mân Côi Tân Hà, có vị trí cao nhất khu vực được xây dựng từ ý tưởng của Cha xứ làng Tân Hà Patrice Gagné và Kiến trúc sư Nguyễn Văn Trọng vẽ bản thảo đồ án quy hoạch làng. Theo người dân địa phương, thời điểm lập làng thì khu vực này là vùng rừng núi hoang sơ rập rạp.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 4.

Tuyến đường chính từ Quốc lộ 20 (đường Trần Phú) vào trung tâm ngôi làng bát quái là đường Phan Chu Trinh, chia nửa trung tâm này thành 2 phần không đều nhau khi nhà thờ nằm vị trí chính diện. Do vậy, vòng tròn thứ nhất tính từ khu vực trung tâm không được chia đều như hình đồ âm dương trong bát quái.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 5.

Trải qua hơn 70 năm, Bảo Lộc đã phát triển với tốc độ đô thị hóa rất nhanh nhưng Nhà thờ Mân Côi Tân Hà vẫn là trung tâm cùng ngôi làng hình bát quái, trong khung cảnh xanh mát của vùng đất được quy hoạch bài bản và hiếm có ở xứ trà và lụa

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 6.

Từ trung tâm là nhà thờ, tỏa ra 8 trục giao thông ra xung quanh với khoảng cách đều nhau, nối 8 trục này là các đường nang cũng với khoảng cách đều nhau, tạo nên một hình bát quái độc đáo.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 7.

Có người dân còn gọi đây là khu vực có hình mạng nhện đều tăm tắp. Sau hơn 70 năm lập làng từ 100 người ban đầu, làng Tân Hà nay có hơn 1.500 hộ dân sinh sống với khoảng hơn 6.000 nhân khẩu.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 8.

Các tuyến đường nối của ngôi làng bát quái tuy không to lớn nhưng luôn được người dân giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Độc đáo ngôi làng hình bát quái tại xứ trà Bảo Lộc - Ảnh 9.

Từ một vùng rừng núi hoang vu, nay làng Tân Hà trở thành một trong những địa điểm cho người dân và du khách yêu thích khám phá, tìm hiểu kiến trúc độc đáo khi đến với Bảo Lộc.

Lâm Đồng Bảo Lộc Làng bát quái ngôi làng độc đáo
