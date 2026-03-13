HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dốc sức vì sự phát triển của TPHCM

Phan Anh - Ý Linh

Đáp lại những ý kiến tâm huyết, các ứng cử viên cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri để hoàn thiện chương trình hành động

Các buổi tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục diễn ra tại nhiều phường, xã ở TP HCM ngày 12-3.

Tại đơn vị bầu cử số 26, những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung. Đơn vị bầu cử số 26 gồm 5 ứng cử viên: bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM; bà Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Định; ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons; ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM; mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ "nói được, làm được", thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết trước cử tri.

Dốc sức vì sự phát triển của TPHCM - Ảnh 1.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ tới tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung. Ảnh : PHAN ANH

Cử tri Huỳnh Thị Hồng Anh, phường Gia Định, mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề thiết thực của người dân như: kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện để người lao động mưu sinh, buôn bán nhỏ lẻ.

Cử tri Nguyễn Hữu Đức, phường Bình Thạnh, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông mong muốn nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dân sinh, đời sống của người dân và thực sự trở thành cầu nối giữa cử tri với chính quyền.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên có thêm cơ hội lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công việc và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cũng thông tin thêm về nội dung cử tri quan tâm liên quan việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. Theo ông, dự án này đã được địa phương đề xuất, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM và trình HĐND TP HCM đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng, trong đó đã bố trí hơn 70 tỉ đồng. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đáp ứng mong muốn và kiến nghị của cử tri.

Tại đơn vị bầu cử số 19, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri ở phường Cát Lái. Tại buổi gặp gỡ, cử tri các khu phố đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề thực tiễn đang được quan tâm, từ nâng cao năng lực y tế phường, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đến thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới quản lý giáo dục.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thu đặt câu hỏi với ứng cử viên Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, về giải pháp nâng cao năng lực y tế cấp phường, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trạm y tế còn thiếu thuốc và vật tư. Theo bà, người dân kỳ vọng các trạm y tế phường được nâng cao năng lực để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Đáp lại những ý kiến tâm huyết, các ứng cử viên cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri để hoàn thiện chương trình hành động. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ nỗ lực phát huy vai trò đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng; đồng thời thúc đẩy các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, cải thiện môi trường sống, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương...

TP HCM treo cờ Tổ quốc 15 ngày chào mừng bầu cử

UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn. Việc treo cờ Tổ quốc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và hộ dân thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở, nơi làm việc và hộ gia đình. Thời gian treo cờ từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 25-3.

Th.An


