Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú

Bài-ảnh-clip: PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú để vận động bầu cử

Chiều 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 9-3

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 2.

5 ứng cử viên tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuânh Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện MTTQ đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Trần Lưu Quang cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông xác định rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng hành động xoay quanh 2 chữ "trách nhiệm" - trách nhiệm với cử tri và trách nhiệm với sự phát triển chung của TPHCM và đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 6.

Ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cam kết tham mưu để các đạo luật được ban hành có tính khả thi cao hơn, góp phần tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, sức sản xuất; gắn bó cử tri, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 7.

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên trình bày chương trình hành động trước cử tri

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Vương Thanh Liễu đặc biệt quan tâm và mong muốn đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở tham gia xây dựng chính quyền các cấp tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 8.

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trình bày chương trình hành động trước cử tri

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Trịnh Thị Hiền Trân cho biết sẽ quan tâm bảo vệ và phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; đồng thời đề xuất các chính sách giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Nguyễn Vũ Trung cho biết nếu trúng cử sẽ tham gia hoàn thiện pháp luật về y tế, phòng chống dịch và nghiên cứu trong y học; kiến nghị tăng đầu tư cho y tế cơ sở; củng cố mạng lưới giám sát dịch bệnh.

đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Bí thư Thành ủy TPHCM vận động bầu cử Phường Bình Phú Phường Bình Tiên Phường Bình Tây Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang
